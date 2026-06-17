Zaloguj się lub Zarejestruj

Grand Theft Auto 5 na PS5 i Xbox Series X/S za darmo! Ale nie dla wszystkich

Maciej Petryszyn
2026/06/17 19:30
0
0

W czasie, gdy wszyscy czekają na Grand Theft Auto 6, Rockstar postanowił przypomnieć o poprzedniej odsłonie serii. Stąd też wyjątkowa oferta.

Oferta związana z Grand Theft Auto 5 w wersji na PlayStation 5 i Xbox Series X/S. Bo trzeba pamiętać, że GTA 5 ukazało się pierwotnie jeszcze w czasach, gdy królowała 7. generacja konsol. Potem pod koniec 2014 roku doczekało się też wydania na generację 8. Z kolei marzec 2022 roku to premiera edycji właśnie na PS5 i XSX/S. Te, jak nietrudno się domyślić, oferują najwyższą jakość spośród wszystkich wersji dostępnych na konsolach. Tyczy się to zarówno kwestii graficznych, jak i czasów ładowania czy też nowości związanych z GTA Online. Brzmi interesująco? Szczegóły promocji znajdziecie poniżej.

Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5

Poznaj wysokobudżetowe hity Grand Theft Auto V i GTA Online – teraz ulepszone dla PlayStation 5 z oszałamiającą grafiką, szybszym wczytywaniem, adaptacyjnymi efektami „Trigger”, efektami dotykowymi, dźwiękiem Tempest 3D i nie tylko. Gracze w GTA Online otrzymują też elementy na wyłączność.

  • GTA V – tryb fabularny

Poznaj przeplatające się historie Franklina, Michaela i Trevora, w ogromnym otwartym świecie Los Santos i Blaine County, teraz dostępne na PS5 z oszałamiającą nową grafiką, szybszym wczytywaniem, adaptacyjnymi efektami “Trigger”, efektami dotykowymi, dźwiękiem Tempest 3D i nie tylko.

  • Grand Theft Auto Online

Poznaj GTA Online, wciąż ewoluujący świat online, w którym możesz przeżyć całą karierę, od ulicznego łobuza po króla własnego imperium przestępczego.

Gracze na PlayStation 5 mogą liczyć na nowe, potężne ulepszenia pojazdów, poprawki i nie tylko.

GTA 5 na konsole obecnej generacji za darmo

Jak więc za darmo otrzymać Grand Theft Auto 5 na PlayStation 5 i Xbox Series X/S? Wystarczy tak naprawdę posiadać wydanie gry Rockstara na PlayStation 4 lub Xbox One. Studio potwierdziło, że każdy jego właściciel jest uprawniony do bezpłatnej aktualizacji o jedną generację w górę. Co więcej, oferta obejmie również PC-owców. W tym wypadku mowa o bezpłatnej aktualizacji wydania z Legacy do Enhanced.

GramTV przedstawia:

Tagi:

Rockstar
GTA V
Rockstar Games
Grand Theft Auto V
GTA 5
Grand Theft Auto 5
darmowe gry
GTA
Grand Theft Auto
Darmocha
Maciej Petryszyn

Absolwent dziennikarstwa sportowego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Pasjonat esportu, piłki nożnej i polityki. Od 2026 roku redaktor Gram.pl.

Komentarze
0



Nie ma jeszcze żadnych komentarzy. Napisz komentarz jako pierwszy!

TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2026 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112