Granblue Fantasy w końcu trafi na Steam i to 12 lat po premierze w Japonii

Świetne jRPG, które zostało wydane 12 lat temu w Japonii, w końcu trafi na Steam.

Cygames przygotowało fantastyczną noworoczną niespodziankę podczas dorocznego Granblue Fantasy Festival. Podczas transmisji ogłoszono, że kultowy jRPG Granblue Fantasy z 2014 roku zostanie wydany na Steamie 10 marca 2025 roku. Granblue Festival w końcu trafi do szerszego grona odbiorców Granblue Fantasy pierwotnie ukazało się wyłącznie na urządzeniach mobilnych w Japonii i szybko zdobyło ogromną popularność. Z czasem franczyza rozrosła się o anime, mangę oraz dodatkowe gry spin-off, w tym grę bijatykę 2.5D Granblue Fantasy Versus oraz wydane niedawno RPG akcji Granblue Fantasy Relink.

Pierwsza gra z tej multimedialnej serii nigdy nie doczekała się oficjalnej zachodniej premiery, mimo istnienia nieoficjalnej anglojęzycznej łatki. W praktyce oznaczało to, że zagraniczni gracze musieli korzystać z różnych obejść, aby zagrać w Granblue Fantasy poza Japonią. Nadchodzące wydanie na Steam będzie więc wyjątkowo korzystne dla międzynarodowej społeczności graczy. Ponieważ pierwotnie gra była mobilna, była wyświetlana w orientacji pionowej. Wersja na Steam zostanie dostosowana do proporcji 16:9, ułatwiając rozgrywkę na monitorach.

Gracze będą mogli grać w Granblue Fantasy w języku japońskim lub angielskim. Wersja na Steam nie będzie jednak dostępna w Japonii. Nie przewidziano także mechanizmu transferu zapisów z wersji mobilnej ani przeglądarkowej, co oznacza, że każdy, kto zacznie grę na Steamie, będzie musiał rozpocząć rozgrywkę od początku. Dla międzynarodowych fanów serii to wspaniała okazja, aby po raz pierwszy doświadczyć gry, która zapoczątkowała franczyzę, bez konieczności zmagań z japońską wersją. Dla Cygames rok 2025 jest wyjątkowo udany finansowo. Ogromny międzynarodowy sukces gry Umamusume: Pretty Derby mógł przyczynić się do decyzji o wydaniu międzynarodowej wersji Granblue Fantasy na Steam.