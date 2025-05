Gran Turismo 7 otrzyma kolejną aktualizację. Cztery nowe samochody wpadną do gry

W połowie maja gracze otrzymają nową łatkę, która doda do gry cztery nowe pojazdy z pod znaku Suzuki, Hondy, Chevroleta i Ferrari.

Zazwyczaj aktualizacje do Gran Turismo 7 przebiegają według ustalonego schematu. W weekend pojawia się zapowiedź Kazunoriego Yamauchiego w mediach społecznościowych, później ogłaszana jest przerwa serwisowa, następnie zwiastun premierowy, a aktualizacja trafia do gry w ostatni czwartek miesiąca. W kwietniu i teraz także w maju, tradycyjny harmonogram został jednak porzucony.

Ferrari 812 Superfast to klasyczny, sportowy samochód z silnikiem V12 i napędem na przód, czyli typowy przedstawiciel marki z Maranello. Choć niedawno został zastąpiony przez model 12Cilindri, w Gran Turismo 7 jest to i tak nowocześniejszy model niż dostępne dotychczas F12. Chevrolet Corvette z kolei uzupełnia lukę pokoleniową. W grze obecne były niemal wszystkie generacje tego kultowego modelu, ale brakowało piątej. Teraz się to zmienia, a dodatkowo otrzymujemy jej najbardziej sportową wersję czyli Z06.

Nie zabrakło też charakterystycznego „smaczku” od studia Polyphony Digital w postaci uroczej, japońskiej ciężarówki Suzuki Carry w wersji kei. To pojazd wręcz stworzony do tuningów, zamian silników, montażu wielkich felg i artystycznych malowań, idealnie oddający ducha Gran Turismo. Największym zaskoczeniem wydaje się natomiast Honda CR-V, będąca zwykłym SUV-em klasy średniej, który nie wyróżnia się ani osiągami, ani dziwacznym designem.

Aktualizacja do Gran Turismo 7 zadebiutuje 15 maja 2025 roku.