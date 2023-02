GRAMTV News: The last of Us, Dead Space Remake, Gothic Remake i wiele więcej!

Na naszym kanale w serwisie YouTube wylądował nowy odcinek z serii GRAMTV News. Po raz kolejny omawiamy najgorętsze tematy ze świata gier i popkultury. W najnowszym epizodzie usłyszycie między innymi o kontrowersjach wokół serialu The last of Us, sukcesie Dead Space Remake czy nowym wyglądzie kretoszczurów w Gothic Remake. Zachęcamy do zapoznania się z wideo.

Jeśli macie ciekawe spostrzeżenia na temat któregoś z omawianych tematów, to dajcie nam o tym znać w komentarzach pod filmem.



