Coś dziwnego dzieje się z wycofanymi grami na Xbox 360, a fani już snują teorie

W sklepie Microsoft Store zaczęły dziać się rzeczy, które zaintrygowały fanów Xboxa. W niektórych regionach — między innymi w portugalskiej wersji sklepu — kilka wycofanych z oferty gier na Xbox 360 zostało oznaczonych etykietą „Wkrótce”. Co to oznacza? Na razie nie wiadomo, ale społeczność graczy już snuje teorie.
Coś dziwnego dzieje się z wycofanymi grami na Xbox 360
Xbox 360 ma w swojej bibliotece ponad 2000 tytułów, od kultowych produkcji AAA po niezapomniane klasyki z Xbox Live Arcade. Choć na konsolach nowej generacji wciąż można zagrać w nieco ponad 600 z nich dzięki wstecznej kompatybilności, wiele gier bezpowrotnie zniknęło ze sklepu cyfrowego.
Użytkownik X @JBishie opublikował 2 listopada zrzut ekranu z portugalskiego Microsoft Store. Na obrazku widać 17 gier na Xbox 360 i jedną z oryginalnego Xboxa, z tajemniczym napisem „Wkrótce”. Wśród wymienianych tytułów znalazły się m.in. Left 4 Dead 1 i 2, Batman: Arkham Origins, Deadly Premonition, Catherine, Lost Planet czy Castlevania: Symphony of the Night.
Niektóre z tych gier wciąż można kupić w amerykańskim sklepie Microsoft Store, ale wiele innych zniknęło z oferty lata temu i obecnie są dostępne tylko w wersjach pudełkowych. Fani mają różne teorie. Część uważa, że to zwykły błąd techniczny, który pojawił się po zamknięciu sklepu Xbox 360 w lipcu 2024 roku. Inni natomiast dopatrują się w tym celowego działania Microsoftu i możliwej zapowiedzi odświeżonej oferty klasyków w ramach jakiejś większej inicjatywy.
Warto dodać, że 22 listopada 2025 roku Xbox 360 będzie obchodził swoje 25-lecie. To rodzi pytanie: czy Microsoft przygotowuje jubileuszową niespodziankę, w ramach której niektóre kultowe tytuły wrócą do sprzedaży lub trafią do Xbox Game Pass Ultimate? Na razie pozostaje nam czekać.
