Coś dziwnego dzieje się z wycofanymi grami na Xbox 360, a fani już snują teorie

W sklepie Microsoft Store zaczęły dziać się rzeczy, które zaintrygowały fanów Xboxa. W niektórych regionach — między innymi w portugalskiej wersji sklepu — kilka wycofanych z oferty gier na Xbox 360 zostało oznaczonych etykietą „Wkrótce”. Co to oznacza? Na razie nie wiadomo, ale społeczność graczy już snuje teorie.

Coś dziwnego dzieje się z wycofanymi grami na Xbox 360

Xbox 360 ma w swojej bibliotece ponad 2000 tytułów, od kultowych produkcji AAA po niezapomniane klasyki z Xbox Live Arcade. Choć na konsolach nowej generacji wciąż można zagrać w nieco ponad 600 z nich dzięki wstecznej kompatybilności, wiele gier bezpowrotnie zniknęło ze sklepu cyfrowego.