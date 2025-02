Grał Kanga w MCU, bił się z Creedem, teraz wraca jako kulturysta. Zobacz zwiastun Magazine Dreams

Jonathan Majors, znany z roli Kanga w uniwersum Marvela oraz jako rywal Creeda w Creed III, powraca po kilku latach nieobecności. Jego kariera została zahamowana przez skandal związany z przemocą domową – aktor został uznany za winnego napaści i nękania swojej partnerki. Mimo to jego najnowszy film, Magazine Dreams, trafi do kin dzięki Briarcliffe Entertainment, które wcześniej uratowało inny kontrowersyjny projekt – film Wybraniec o Donaldzie Trumpie.

Jonathan Majors do aktorstwa rolą kulturysty

Ale wróćmy do Majorsa. Film w reżyserii Elijaha Bynuma to mroczne studium postaci, inspirowane Taksówkarzem. Majors wciela się w kulturystę, którego obsesyjna potrzeba uznania prowadzi go na skraj szaleństwa. Produkcja zdobyła uznanie na festiwalu Sundance w 2023 roku, ale pierwotnie wycofano ją z grudniowej premiery z powodu skandalu wokół aktora. Przez długi czas wydawało się, że film nigdy nie trafi do dystrybucji – nawet na streaming. Sytuacja jednak uległa zmianie.