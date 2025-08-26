Zaloguj się lub Zarejestruj

Grał Jezusa, teraz zagra Heroda. Zobacz zwiastun filmu Narodzenie Pańskie. Zero A.D.

Jakub Piwoński
2025/08/26 14:30
0
0

To nowy film twórcy głośnego Sound of Freedom.

Alejandro Monteverde, reżyser głośnego Sound of Freedom. Dźwięk wolności, powraca z nowym filmem. Jego najnowsza produkcja Narodzenie Pańskie. Zero A.D. opowiada o dramatycznych wydarzeniach związanych z narodzinami Jezusa. Film pokazuje, jak te wydarzenia dały początek chrześcijaństwu.

Narodzenie Pańskie. Zero A.D.
Narodzenie Pańskie. Zero A.D.

Narodzenie Pańskie. Zero A.D. – zobacz zwiastun

W obsadzie znaleźli się m.in. Jim Caviezel jako król Herod – znany z roli Jezusa w Pasji Mela Gibsona, Deva Cassel w roli Marii, a także Ben Mendelsohn, Sam Worthington i Gael García Bernal. Fabuła skupia się na historii, którą zna każdy – ucieczce Marii i Józefa z maleńkim Jezusem przed okrutnym Herodem, który nakazuje zgładzenie wszystkich nowo narodzonych chłopców w Judei.

Ciekawostkę stanowi fakt, że Deva Cassel to córka Monici Belluci. Co równie ciekawe, Jim Caviezel, aktor grający Heroda, już wkrótce ponownie wystąpi w kontynuacji Pasji pt. Zmartwychwstanie Chrystusa i to nie w jednym, a w dwóch filmach. Inna rzecz, że warto przypomnieć, że Sound of Freedom wywołał spore kontrowersje – jedni uznali go za poruszający głos w ważnej sprawie, inni zarzucali mu ideologiczne podłoże. Jak Alejandro Monteverde poradzi sobie tym razem, adaptując biblijną historię? Premiera filmu zaplanowana jest na, a jakże, 25 grudnia.

Tagi:

Popkultura
Jim Caviezel
kino religijne
chrześcijaństwo
kino biblijne
Jezus Chrystus
Herod
Narodzenie Pańskie. Zero A.D.
Jakub Piwoński

Kulturoznawca, specjalista od promocji, ale także wieloletni dziennikarz, redaktor, krytyk, który lubi opowiadać o tym co właśnie obejrzał.


