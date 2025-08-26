Grał Jezusa, teraz zagra Heroda. Zobacz zwiastun filmu Narodzenie Pańskie. Zero A.D.

Alejandro Monteverde, reżyser głośnego Sound of Freedom. Dźwięk wolności, powraca z nowym filmem. Jego najnowsza produkcja Narodzenie Pańskie. Zero A.D. opowiada o dramatycznych wydarzeniach związanych z narodzinami Jezusa. Film pokazuje, jak te wydarzenia dały początek chrześcijaństwu.

Narodzenie Pańskie. Zero A.D. – zobacz zwiastun

W obsadzie znaleźli się m.in. Jim Caviezel jako król Herod – znany z roli Jezusa w Pasji Mela Gibsona, Deva Cassel w roli Marii, a także Ben Mendelsohn, Sam Worthington i Gael García Bernal. Fabuła skupia się na historii, którą zna każdy – ucieczce Marii i Józefa z maleńkim Jezusem przed okrutnym Herodem, który nakazuje zgładzenie wszystkich nowo narodzonych chłopców w Judei.