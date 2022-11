Grafika w Cyberpunk 2077 ostra niczym brzytwa!

Gdzie deweloper nie może, tam modera pośle – jako rzecze stare góralskie porzekadło. Jeśli chcielibyście podkręcić grafikę w Cyberpunk 2077, zapewniając sobie jeszcze lepsze doznania estetyczne, to mamy dla Was dobrą wiadomość. Powstały kolejne paczki modyfikacji poprawiających jakość tekstur.

Najciekawsze mody do Cyberpunk 2077

Autorem modyfikacji jest użytkownik o nicku traitsu, a jego pracę pobierzecie za pośrednictwem portalu nexusmods.com. Tutaj możecie zapoznać się ze wszystkim zmianami, które wprowadza mod. Autor zachęca również do zapoznania się z dwoma innymi projektami, które wpłyną na jakość grafiki. Linki do tych rekomendowanych przez fanów znajdziecie poniżej.



Cyberpunk 2077 cieszy się tak dużą popularnością wśród społeczności graczy, że cyklicznie jesteśmy informowani o kolejnych modyfikacjach. Chętnie usłyszymy o tych, które Wam najbardziej przypadły do gustu i nie wyobrażacie sobie bez nich swoich przygód w Night City.