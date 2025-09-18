Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze zapłacili 25 zł i zagrają w EA Sports FC 26 wcześniej niż posiadacze edycji za 429,90 zł – tania subskrypcja bije Ultimate Edition na czas

Mikołaj Berlik
2025/09/18 14:30
Tania subskrypcja bije Ultimate Edition na czas.

Premiera EA Sports FC 26 zbliża się wielkimi krokami, ale gracze zauważyli spore zamieszanie w harmonogramie wczesnego dostępu. Okazuje się, że posiadacze abonamentu EA Play – najtańszej formy dostępu do gry – rozpoczną rozgrywkę szybciej niż nabywcy edycji Ultimate, która kosztuje 429,90 zł.

EA Sports FC 26
EA Sports FC 26

EA Sports FC 26 – wcześniejszy dostęp przez EA Play

Dzięki EA Play premiera gry opiera się na czasie nowozelandzkim. Gdy wybije tam północ 19 września, FC 26 odblokuje się globalnie – w Polsce stanie się to już o 14:00 dnia poprzedniego, 18 września. Natomiast nabywcy Ultimate Edition rozpoczną rozgrywkę dopiero 19 września o 1:00 na PC i o północy na konsolach.

Różnica jest o tyle zaskakująca, że abonament EA Play kosztuje 24,90 zł miesięcznie (lub 85 zł w wersji Pro), podczas gdy edycja Ultimate to wydatek 429,90 zł. W praktyce więc gracze, którzy wydali najwięcej, będą musieli czekać dłużej.

Dodatkowym problemem jest fakt, że zakup Ultimate Edition nadpisuje wcześniejszy dostęp z EA Play. Gracze zgłaszają na forum EA, że po aktywacji droższej wersji czas startu rozgrywki jest automatycznie przesuwany na późniejszą godzinę – 19 września o 1:00.

Jeśli zależy na jak najwcześniejszym starcie, warto więc najpierw wykorzystać 10-godzinny okres próbny w ramach EA Play, a dopiero potem aktywować Ultimate Edition. Dzięki temu unikniemy sytuacji, w której płacąc więcej, wejdziemy do gry później niż inni.

Źródło:https://www.gamestar.de/artikel/ea-fc-26-ea-play-frueher-spielen,3439662.html

Tagi:

News
Electronic Arts
EA
EA Sports
piłka nożna
EA SPORTS FC
piłkarze
EA Sports FC 26
