Gracze zapłacili 25 zł i zagrają w EA Sports FC 26 wcześniej niż posiadacze edycji za 429,90 zł – tania subskrypcja bije Ultimate Edition na czas

Premiera EA Sports FC 26 zbliża się wielkimi krokami, ale gracze zauważyli spore zamieszanie w harmonogramie wczesnego dostępu. Okazuje się, że posiadacze abonamentu EA Play – najtańszej formy dostępu do gry – rozpoczną rozgrywkę szybciej niż nabywcy edycji Ultimate, która kosztuje 429,90 zł.

EA Sports FC 26 – wcześniejszy dostęp przez EA Play

Dzięki EA Play premiera gry opiera się na czasie nowozelandzkim. Gdy wybije tam północ 19 września, FC 26 odblokuje się globalnie – w Polsce stanie się to już o 14:00 dnia poprzedniego, 18 września. Natomiast nabywcy Ultimate Edition rozpoczną rozgrywkę dopiero 19 września o 1:00 na PC i o północy na konsolach.