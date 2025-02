Gracze The Sims 4 znów nie będą spali spokojnie. Wirtualne domy nie będą już tak bezpieczne

Aktualizacja wprowadza nie tylko samego złodzieja, ale również system alarmowy oraz policję, która będzie reagować na zgłoszenia włamań. Gracze będą mieli możliwość zainstalowania alarmów w swoich domach, aby odstraszyć potencjalnych przestępców i wezwać pomoc w razie potrzeby. EA przedstawia złodziejkę imieniem Robin Banks, która zakrada się do domów Simów nocą, kiedy wszyscy śpią.

Jeśli brakowało Wam tych trzymających w napięciu chwil, kiedy spokojną noc Waszych Simów przerywała straszliwa muzyka i obecność podstępnej postaci, mamy dla Was świetne wieści – włamywacz powraca! A co najlepsze? Trafia on do gry podstawowej, więc wszyscy będą mogli spotkać go za darmo dzięki dzisiejszej aktualizacji. – czytamy na stronie EA.