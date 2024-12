Gracze Path of Exile 2 mierzy się z falą kradzieży. Twórcy rozkładają ręce w walce z problemem

Grinding Gear Games przyznało się do porażki w walce z oszustami, którzy okradają przedmioty innych graczy.

Path of Exile 2 stało się wielkim hitem końcówki tego roku. Gra wydana we wczesnym dostępie wciąż jest aktualizowana przez deweloperów z Grinding Gear Games i jeszcze przed świętami zapowiedziano dużą łatkę, która miała wprowadzić wiele zmian, głównie w końcowej fazie rozgrywki, czyli tzw. „endgamie”. Studio ma jednak do rozwiązania poważny problem ze swoją grą oraz samą społecznością. W ostatnim czasie coraz więcej graczy jest okradanych przez inne osoby z cennych przedmiotów.

Path of Exile 2 – gracze są regularnie okradani w grze

Niektórzy gracze Path of Exile 2 informują, że otrzymują maila o próbie przejęcia ich kont. Inni z kolei donoszą o znikających przedmiotach z ich ekwipunków oraz skrytek, w których trzymali drogocenne przedmioty. Na forach gry i na Reddicie nie brakuje relacji rozżalonych osób, którzy stracili zawartość swoich skrzynek, na którą poświęcili dziesiątki, jak nie setki godzin.