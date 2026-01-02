Gracze odkryli sekret Capcomu? Jeden z hitów 2025 roku ma pojawić się na nowej platformie

W plikach PC znaleziono presety graficzne i tryb lokalnej rozgrywki dla nowej konsoli Nintendo

Plotki o wersji Monster Hunter Wilds na Nintendo Switch 2 krążą od miesięcy, jednak dopiero teraz pojawiły się bardziej konkretne przesłanki. Społeczność Famiboards zwróciła uwagę na świeże ustalenia grupy dataminingowej analizującej pliki gry na PC.

Nowe odkrycia dataminerów sugeruj ą, że Monster Hunter Wilds może trafić na Nintendo Switch 2. Wewnętrzne dane z wersji PC wskazują na przygotowywany port.

Dataminerzy dotarli do menu oraz preset ów graficznych jednoznacznie opisanych jako przeznaczone dla Nintendo Switch 2 . Wskazują one na tryb DLSS z docelową płynnością 30 kl./s, co sugeruje wykorzystanie technologii NVIDII, zgodnie z wcześniejszymi doniesieniami o specyfikacji konsoli. W trybie zadokowanym gra miałaby działać w 1080p, z jakością cieni przewyższającą ustawienie „Very Low” z wersji PC.

W plikach odnaleziono również wyraźne odniesienia do lokalnej rozgrywki bezprzewodowej. Jeden z komunikatów wspomina o łączeniu konsol Switch 2 w celu tworzenia lub dołączania do lobby, a inny potwierdza możliwość wspólnej gry nawet dla czterech osób w trybie lokalnym.

Testowe uruchomienie presetów Switcha 2 na PC pokazało także inne różnice techniczne, w tym bardziej agresywne odcinanie NPC-ów oraz osobny zestaw presetów DLSS oznaczonych jako D–I.

Na ten moment Monster Hunter Wilds jest dostępny na PC, Xbox Series X/S i PlayStation 5.