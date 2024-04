Fani No Man’s Sky chętnie zapłacą za aktualizacje. Niecodzienne podejście graczy

Pod koniec ubiegłego miesiąca do No Man’s Sky trafiła kolejna, duża aktualizacja zatytułowana Orbital. Patch wprowadził zmiany między innymi w zakresie stacji kosmicznych, które stały się bardziej rożnorodne i dostosowane do systemów, w których się znajdują, a także dodał edytor statków kosmicznych. Tymczasem furorę zrobił w sieci zabawny obrazek, który spowodował poruszenie wśród graczy twierdzących, że są gotowi płacić za podobne aktualizacje.

Fani No Man’s Sky są gotowi na to, by płacić za aktualizacje gry

W mediach społecznościowych użytkownik Toshi_TNE udostępnił zabawny obrazek nawiązujący do No Man’s Sky. Jedna z postaci na grafice przedstawia osobę broniącą się przed darmowymi aktualizacjami gry, co wywołało spore poruszenie wśród graczy. Okazuje się bowiem, że wielu fanów produkcji Hello Games jest gotowych na zapłatę za nową zawartość, która trafia do gry.

Mem otrzymał ponad 65 tysięcy serduszek od użytkowników platformy X, a dalej przekazał go nawet Sean Murray, szef Hello Games. Co jednak najciekawsze, wśród komentarzy przewijają się głosy popierające wprowadzenie opłat za kolejne treści, które trafiają do No Man’s Sky, np. w postaci DLC. Trzeba przyznać, że sytuacja, w której gracze chętni są do zapłaty za dotychczas darmową zawartość, jest dość niecodzienna.

Sean, przestań, możesz odpocząć, twoja gra jest dobra, wybaczyliśmy ci 10 aktualizacji temu. – głosi opis udostępniony wraz z zabawnym obrazkiem.

Jesteście dosłownie jedynym zespołem deweloperów, który proszę o więcej PŁATNYCH treści. Zasługujecie na nagrodę za swoje niestrudzone wysiłki na rzecz ulepszania gry. – pisze użytkownik Joexor.

Proszę, pozwólcie mi dać Wam chociaż trochę więcej pieniędzy za tę grę. Dedykowany pakiet wsparcia lub coś podobnego? – dodaje EraDoesThis.

Trochę przeszkadza mi to, że nie wypuścili płatnych DLC. Niewłaściwe jest otrzymywanie zawartości od zespołu pełnego pasji za darmo, bez dodatkowej płatnej zawartości, która by go wspierała. – uważa kolejny gracz.

Na koniec przypominamy, że No Man’s Sky zadebiutowało w 2016 roku i nie miało łatwych początków przez brak zaimplementowania obiecanych przez twórców atrakcji. Determinacja deweloperów doprowadziła jednak do poprawy sytuacji i obecnie gra cieszy się dobrymi ocenami (78% z ponad 220 tysięcy opinii na Determinacja deweloperów doprowadziła jednak do poprawy sytuacji i obecnie gra cieszy się dobrymi ocenami (78% z ponad 220 tysięcy opinii na Steamie jest pozytywnych) i sporą popularnością.