Gran Turismo 7 wkrótce z „mnóstwem” nowej zawartości. Zobaczcie zwiastun patcha

Zgodnie z przekazanymi informacjami aktualizacja 1.49 do Gran Turismo 7 zadebiutuje już 25 lipca 2024 roku. Nadchodzący patch będzie dostępny za darmo dla wszystkich posiadaczy gry. Na dole wiadomości znajdziecie natomiast zwiastun prezentujący część nadchodzących nowości.

Na koniec przypomnijmy, że Gran Turismo 7 dostępne jest na PlayStation 4 i PlayStation 5. Jeśli jesteście ciekawi naszej opinii na temat najnowszej odsłony popularnej serii gier wyścigowych od Polyphony Digital, to zapraszamy Was do lektury: Recenzja Gran Turismo 7 – z miłości do motoryzacji.