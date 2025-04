Gracze nawołują do anulowania PlayStation Plus. Nie zgadzają się na podwyżki i apelują o obniżenie cen

Co na to Sony?

Na początku kwietnia firma ogłosiła wzrost cen PS Plus w ponad 15 krajach, w tym m.in. w Argentynie, Meksyku, Australii, Korei Południowej i całym regionie Azji Południowo-Wschodniej. Jak się jednak okazuje, lista krajów objętych zmianami była dłuższa, niż pierwotnie ogłoszono. Po 16 kwietnia gracze z Kanady i Turcji zaczęli otrzymywać maile z informacją o podwyżkach, pomimo tego, że te państwa nie znalazły się w oficjalnym komunikacie Sony. W przypadku Kanady ceny wzrosło od 2 dolarów w przypadku miesięcznej subskrypcji do nawet 35 dolarów w przypadku rocznych abonamentów.

Kwietnia oferta PlayStation Plus Extra i Premium, wśród której znalazło się Hogwarts Legacy, czy najlepiej oceniana gra 2025 roku, która już jest dostępna, spotkała się z pozytywnym przyjęciem przez graczy. Niestety, entuzjazm wielu fanów przyćmiła fala kontrowersji po ogłoszeniu przez Sony globalnych podwyżek cen subskrypcji.

Reakcja społeczności graczy, szczególnie na Reddicie , była błyskawiczna i bardzo emocjonalna. Dziesiątki użytkowników ogłosiły, że anulują swoje subskrypcje PS Plus. W komentarzach nie brakuje mocnych słów. Jeden z użytkowników napisał: „I anulowane. Dzięki za przypomnienie, Sony”, a inny dodaje: „To mój ostatni raz z PlayStation. Przechodzę całkowicie na Switcha i PC”.

Coraz więcej osób deklaruje, że PS5 będzie ich ostatnią konsolą Sony, głównie z powodu słabego stosunku jakości do ceny w ofercie PS Plus. Mimo podwyżek, użytkownicy otrzymują jedynie trzy gry miesięcznie, a nowe tytuły w katalogu Extra i Premium rzadko bywają ekscytujące, z wyjątkiem takich wyjątków jak premierowe Blue Prince w kwietniu.

Wielu graczy porównuje też ofertę Sony do Xbox Game Pass, gdzie coraz częściej pojawiają się premierowe hity w dniu wydania, takie jak zapowiedziane Clair Obscur: Expedition 33. Tymczasem PS Plus rzadko oferuje podobne atrakcje, zwłaszcza w przypadku gier AAA.

Z tego względu w komentarzach pod oficjalnymi materiałami publikowanymi przez PlayStation coraz częściej pojawiają się zwroty „drop the prices”, czyli „obniż ceny”. Tym samym gracze apelują do Sony, aby nie tylko przestali podwyższać ceny swojej usługi, czy konsol, ale nawet obniżyli ją, skoro ich zdaniem PS Plus oferuje mniej, niż wcześniej.