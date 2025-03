Gracze narzekają na system rankingowy w Marvel Rivals. Podobno jest zbyt łatwy

Gracze coraz głośniej wyrażają swoje niezadowolenie z obecnego systemu rankingowego Marvel Rivals, twierdząc, że awansowanie do wyższych lig jest… zbyt łatwe.

Streamer EskayOW zwrócił uwagę na problem w swoim poście na Twitterze, nazywając system rankingowy „koszmarnym rzutem monetą”. Podkreślił fakt, że gracze o pięćdziesięcioprocentowym współczynniku wygranych mogą awansować na wysokie pozycje w rankingach tylko dzięki dużej liczbie rozegranych meczów. System jest ułatwiony przez kilka czynników, w tym Chrono Shield, który ładuje się nawet podczas przegranych gier. Dodatkowo, system rankingowy pozwala graczom przegrać kilka meczów, zanim zaczną tracić punkty ligowe, co sprawia, że mniej doświadczeni gracze mają łatwiejszą drogę do wyższych rang.

NetEase początkowo planowało reset rankingowy w połowie pierwszego sezonu, co wywołało kontrowersje. Gracze obawiali się, że reset zaburzy balans w trybie rywalizacji i spowolni progresję. Ostatecznie twórcy ogłosili w lutym, że nie zamierzają resetować rang w połowie sezonu. Streamer EskayOW zaznaczył, że nawet reset nie rozwiązałby kluczowego problemu systemu rankingowego.

Pomimo krytyki systemu rankingowego, gracze Marvel Rivals otrzymali niedawno długo oczekiwaną funkcję jaką są ikony biegłości bohaterów. Dzięki temu łatwiej jest śledzić postępy, a granie danym bohaterem pozwala odblokować nagrody związane z jego biegłością, co wspiera rozwój graczy. Nowa funkcja została dobrze przyjęta przez społeczność, a niedawne aktualizacje poprawiające jakość rozgrywki również spotkały się z uznaniem.

Czy według was, awansowanie w rankingu również przychodzi zbyt łatwo? Co by nie mówić, Marvel Rivals cały czas jest ogromnym sukcesem, z naprawdę pokaźną bazą graczy.

Marvel Rivals miało swoją premierę w grudniu 2024 roku. Gra dostępna jest na platformach PC, PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.