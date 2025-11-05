Gracze miażdżą Sonic Rumble na Steam. Powodem jest agresywna monetyzacja

Sonic Rumble startuje na Steam z oceną “w większości negatywne” przez zbyt agresywną monetyzację.

Sonic Rumble, czyli najnowsza gra z serii o najszybszym jeżu świata, zadebiutowała dzisiaj na Steamie i już spotkała się z wyraźnie negatywną reakcją graczy. Produkcja została zasypana falą krytyki, a jej obecna ocena spośród wszystkich recenzji to “w większości negatywne”. Główny zarzut? Monetyzacja, którą gracze określają jako drapieżną i agresywną. Sonic Rumble przesadziło z mikropłatnościami Sonic Rumble to wieloosobowy battle royale inspirowany grą Fall Guys. Tytuł po raz pierwszy zapowiedziano w 2024 roku, a gracze mieli nawet okazję uczestniczyć w zamkniętej becie. Później jednak gra praktycznie zniknęła z radarów. Brak nowych informacji i opóźnienia wywołały rosnące obawy fanów. Po długim okresie ciszy SEGA w końcu wydała grę, jednak pierwsze recenzje sugerują, że czas oczekiwania nie został wykorzystany na dopracowanie produkcji, lecz na wdrożenie rozbudowanego systemu zakupów wewnątrz gry.

Według recenzji użytkowników Steam, Sonic Rumble zawiera skórki kosztujące od 40 do nawet 60 dolarów, oferuje wiele płatnych przepustek sezonowych zamiast jednej, posiada system gacha, a nawet abonament, którego pełne działanie dopiero jest analizowane przez graczy. Jak podkreśla użytkownik RockBN: Skórki kosztują 40-60 dolarów, są liczne płatne battle passy, gacha i nawet subskrypcja. To jak mobilna gra przeniesiona na Steama, ale gorsza.

Trzeba dodać, że Sonic Rumble to gra free-to-play i przede wszystkim mobilna, więc wszyscy spodziewali się obecności mikropłatności. Rzecz w tym, że skala monetyzacji przekracza granice rozsądku nawet jak na standardy rynku mobilnego. Do tego wszystkiego w sieci zaczęły pojawiać się również opinie, że niektóre skórki mogą zapewniać przewagę w rozgrywce, co byłoby typowym przykładem modelu pay-to-win. Nie jest to jednak potwierdzone. Choć część graczy uważa, że akurat płatne skórki nie dają przewagi, to jednak same oskarżenia już znacząco szkodzą wizerunkowi gry. Choć Sonic Rumble dopiero co zadebiutowało, obecne opinie mogą zaważyć na dalszym losie gry. Jeśli SEGA nie zareaguje szybko i nie wprowadzi zmian w modelu płatności to baza graczy może szybko stopnieć, a gra może podzielić los wielu innych projektów free-to-play, które próbowały zarabiać zbyt agresywnie, już od pierwszego dnia. Na razie jednak społeczność Sonica jest zgodna: Szkoda, bo gra mogła być dobra. Ale została zaprojektowana pod sklep, a nie pod zabawę.