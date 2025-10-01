Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze marzą o powrocie zapomnianych serii Xboxa. Phil Spencer wymienia cztery marki

Mikołaj Berlik
2025/10/01 11:30
0
0

Szef Microsoft Gaming wymienił cztery zapomniane serie, które wciąż mają szansę na powrót.

Podczas tegorocznego Tokyo Game Show firma Microsoft zapowiedziała Forza Horizon 6, ale nie zabrakło również innych ciekawych wątków. W wywiadzie udzielonym na miejscu Phil Spencer wskazał cztery zapomniane marki, o których powrocie jego zdaniem marzą gracze. Wymienił MechAssault, Crimson Skies, Blue Dragon oraz Lost Odyssey.

Zapomniane serie Xboxa – co z ich przyszłością?

Jak wskazuje serwis Windows Central, największy problem dotyczy MechAssault. Microsoft posiada prawa jedynie do gier osadzonych w uniwersum BattleTech, natomiast cała reszta marki należy do firmy Topps. Dodatkowo stare umowy nie uwzględniają współczesnych technologii, jak chmura, przez co marka pozostaje uśpiona. Podobnie wygląda sytuacja z Crimson Skies – kwestia praw wciąż nie jest jasna, choć w Crimson Skies: High Road to Revenge można zagrać na konsolach Xbox Series X/S dzięki kompatybilności wstecznej.

Lepsze perspektywy mają Lost Odyssey i Blue Dragon. Obie gry powstały we współpracy z Mistwalker, który nadal działa na rynku, a tytuły są dostępne na nowszych konsolach Microsoftu. Biorąc pod uwagę rosnącą popularność jRPG i chęć zdobycia graczy z Japonii, Spencer nie wyklucza, że te marki mogą doczekać się powrotu.

Choć niektóre kwestie prawne komplikują sprawę, Spencer podkreśla, że Microsoft słucha głosów społeczności. Dla wielu fanów Xboxa powrót choćby jednej z tych serii byłby dużym wydarzeniem. W obliczu globalnych ambicji firmy, szczególnie na rynku azjatyckim, powrót klasyków jRPG wydaje się najbardziej realnym scenariuszem.

Źródło:https://www.windowscentral.com/gaming/xbox/xbox-lead-phil-spencer-reveals-the-4-most-requested-franchise-revivals

News
Microsoft
Xbox One
Phil Spencer
Xbox
wypowiedź
Xbox Series X
Xbox Series S
Mikołaj Berlik
