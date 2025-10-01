Gracze marzą o powrocie zapomnianych serii Xboxa. Phil Spencer wymienia cztery marki

Podczas tegorocznego Tokyo Game Show firma Microsoft zapowiedziała Forza Horizon 6, ale nie zabrakło również innych ciekawych wątków. W wywiadzie udzielonym na miejscu Phil Spencer wskazał cztery zapomniane marki, o których powrocie jego zdaniem marzą gracze. Wymienił MechAssault, Crimson Skies, Blue Dragon oraz Lost Odyssey.

Zapomniane serie Xboxa – co z ich przyszłością?

Jak wskazuje serwis Windows Central, największy problem dotyczy MechAssault. Microsoft posiada prawa jedynie do gier osadzonych w uniwersum BattleTech, natomiast cała reszta marki należy do firmy Topps. Dodatkowo stare umowy nie uwzględniają współczesnych technologii, jak chmura, przez co marka pozostaje uśpiona. Podobnie wygląda sytuacja z Crimson Skies – kwestia praw wciąż nie jest jasna, choć w Crimson Skies: High Road to Revenge można zagrać na konsolach Xbox Series X/S dzięki kompatybilności wstecznej.