Fani Manor Lords nie mogą dyskutować o modach. Twórca ma też prośbę do graczy

Kilka dni temu informowaliśmy, że w Manor Lords pojawili się już Shrek oraz Geralt. Oczywiście jest to zasługa fanowskich modyfikacji, których nie brakuje w serwisie NexusMods. Wspomniana produkcja wciąż nie doczekała się jednak oficjalnego wsparcia dla modów, dlatego też na oficjalnym kanale gry na Discord wprowadzono nową zasadę.

Dyskusje o modach zakazane na oficjalnym kanale Manor Lords na Discord

Moderatorzy oficjalnego kanału Manor Lords w serwisie Discord zakazali dyskusji o modach. Dotyczy to zarówno omawiania, jak i zachęcania do korzystania z różnego rodzaju modyfikacji. Zgodnie z przekazanymi informacjami wspomniana zasada będzie obowiązywać do czasu wprowadzenia oficjalnego wsparcia dla modów.