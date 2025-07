Gracze kupują gry w celach kolekcjonerskich, a nie po to, by w nie grać. Ekspert Valve: „kupują gry jak pijani marynarze”

Masz dostęp do grupy pijanych żeglarzy, którzy nieodpowiedzialnie wydają pieniądze. Większość osób, które kupią twoją grę, nigdy w nią nie zagra.

Według Zukowskiego Valve skutecznie poradziło sobie z wyzwaniem „gospodarki uwagi”, przed którym stają platformy rozrywkowe. Swego czasu współzałożyciel Netfliksa Reeda Hastingsa przyznał, że firma konkuruje nie tylko z innymi usługami, ale też z grami i snem użytkowników. To, jak wskazuje Zukowski, pozwala Valve generować przychody tam, gdzie konkurencja przegrywają walkę o uwagę.

Steam znalazł sposób, by zarabiać na ludziach, którzy i tak nie mają czasu, by zagrać we wszystko, co kupują. (...) Valve zasadniczo dodało nieskończone godziny do dnia gracza – teoretyczny dzień w przyszłości, w którym użytkownik może zagra w twoją grę (ale bądźmy szczerzy, raczej nie zagra).

Według danych przywołanych przez Simona Carlessa, ponad połowa gier w przeciętnej bibliotece Steam nigdy nie została uruchomiona. Sam Zukowski przyznaje, że aż dwie trzecie jego kolekcji wciąż czeka na pierwsze kliknięcie. Podobny efekt widoczny był w ankietach Steam Next Fest – większość graczy dodaje gry do listy życzeń, nawet nie uruchamiając dostępnego za darmo dema. Zukowski podkreśla, że nie chodzi o to, że dema są bezwartościowe, ale o to, że kolekcjonowanie gier daje graczom satysfakcję samą w sobie.