Gracze kochają wczesny dostęp. Avowed najnowszym tego przykładem

Wyniki lepsze niż w przypadku Indiany Jonesa i artefaktu przeznaczenia i to jeszcze przed oficjalną premierą.

Hasła głoszące o „niezamawianiu preorderów” i sprzeciwianiu się praktykom płacenia dodatkowych pieniędzy za wcześniejszy dostęp do gry (na kilka dni przed oficjalną premierą) zdają się nie działać. Najnowszym tego przykładem jest Avowed, którego wersja premium zadebiutowała na rynku już w miniony czwartek i osiągnęła zaskakująco wysokie rezultaty. Chociaż gra od najbliższego wtorku, tj. 18 lutego, będzie dostępna w Xbox Game Pass, to i tak mnóstwo osób rzuciło się na wyższą wersję wycenioną na 90 dolarów (379 zł), aby zagrać te kilka dni wcześniej. Widać to w statystykach Steama, gdzie w miniony weekend gra osiągnęła lepsze wyniki niż Indiana Jones i i Wielki Krąg.

Avowed przyciągnęło więcej graczy we wczesnym dostępie niż Indiana Jones i Wielki Krąg

Aż 13 318 graczy bawiło się jednocześnie w minioną niedzielę w Avowed na Steam. I chociaż jest to jeden z najgorszych wyników dla tytułów Obsidian Entertainment, to warto mieć na uwadze, że gra wciąż nie doczekała się swojej oficjalnej premiery. Mimo to grze już teraz udało się znaleźć więcej odbiorców od ostatniej gry z Indianą Jonesem, która w swoim najlepszym okresie przyciągnęła 12 138 graczy na Steam.