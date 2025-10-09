Gracze GTA 5 po 12 latach odkryli detal, którego nikt wcześniej nie zauważył. Co jeszcze skrywa ta kultowa produkcja?

Użytkownik Reddita o nicku Late_Redditor_88 zwrócił uwagę na ciekawy detal dotyczący efektu słońca w GTA 5. W swoim wpisie zapytał fanów, czy bohaterowie w nadchodzącym GTA 6 również powinni mieć unikalne odbłyski słońca, dokładnie tak, jak miało to miejsce w piątce. Wielu graczy było w szoku, bo… nigdy wcześniej o tym nie wiedziało. Komentarze w stylu “nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje” lub “jak to możliwe, że nigdy tego nie zauważyłem?” zalały wątek.
Jak się okazało, to autentyczna funkcja stworzona przez Rockstar Games, obecna w grze już od czasów PlayStation 3 i Xbox 360. W trybie Director Mode można zauważyć, że każda z głównych postaci, czyli Trevor, Michael, Franklin, a nawet Tracy, posiadają własny, unikalny odblask słońca. Ciekawostką jest fakt, że Tracy nie jest grywalną postacią, co tylko potęguje zdziwienie graczy.
GramTV przedstawia:
GTA 5 od lat uchodzi za tytuł dopracowany w najmniejszych szczegółach, a takie odkrycia tylko potwierdzają, jak ogromną wagę Rockstar przykłada do realizmu i immersji. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że gra, wydana pierwotnie w 2013 roku na PS3 i Xbox 360, wciąż skrywa niespodzianki odkrywane po tylu latach.
Oczekiwanie na Grand Theft Auto 6 trwa już bardzo długo. Pierwszy zwiastun pojawił się dopiero pod koniec 2023 roku, dziesięć lat po premierze GTA 5. Prace nad nową częścią nie obyły się bez problemów, we wrześniu 2022 roku doszło do ogromnego wycieku danych, który ujawnił wczesne materiały z rozgrywki. Na szczęście drugi oficjalny zwiastun pokazał, jak daleko zaszła gra od tamtych przecieków i wszystko wskazuje na to, że GTA 6 będzie najbardziej imponującym projektem Rockstar w historii.
Data premiery GTA 6 została wyznaczona na 26 maja 2026 roku.