Gracze GTA 5 po 12 latach odkryli detal, którego nikt wcześniej nie zauważył. Co jeszcze skrywa ta kultowa produkcja?

Premiera Grand Theft Auto 6 zbliża się wielkimi krokami. Jeśli nic się nie zmieni, to do debiutu zostało zaledwie siedem miesięcy. Tymczasem fani serii wracają do Grand Theft Auto 5, które wciąż potrafi zaskakiwać nawet po ponad dekadzie od premiery. Jeden z graczy odkrył bowiem szczegół, który przez 12 lat umknął większości społeczności.

12-letni szczegół, który przeszedł bez echa

Użytkownik Reddita o nicku Late_Redditor_88 zwrócił uwagę na ciekawy detal dotyczący efektu słońca w GTA 5. W swoim wpisie zapytał fanów, czy bohaterowie w nadchodzącym GTA 6 również powinni mieć unikalne odbłyski słońca, dokładnie tak, jak miało to miejsce w piątce. Wielu graczy było w szoku, bo… nigdy wcześniej o tym nie wiedziało. Komentarze w stylu “nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje” lub “jak to możliwe, że nigdy tego nie zauważyłem?” zalały wątek.