Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracze GTA 5 po 12 latach odkryli detal, którego nikt wcześniej nie zauważył. Co jeszcze skrywa ta kultowa produkcja?

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2025/10/09 21:00
1
0

Lata mijają, a gracze GTA 5 dalej odkrywają niesamowite szczegóły w produkcji Rockstar Games.

Premiera Grand Theft Auto 6 zbliża się wielkimi krokami. Jeśli nic się nie zmieni, to do debiutu zostało zaledwie siedem miesięcy. Tymczasem fani serii wracają do Grand Theft Auto 5, które wciąż potrafi zaskakiwać nawet po ponad dekadzie od premiery. Jeden z graczy odkrył bowiem szczegół, który przez 12 lat umknął większości społeczności.

GTA 5
GTA 5

12-letni szczegół, który przeszedł bez echa

Użytkownik Reddita o nicku Late_Redditor_88 zwrócił uwagę na ciekawy detal dotyczący efektu słońca w GTA 5. W swoim wpisie zapytał fanów, czy bohaterowie w nadchodzącym GTA 6 również powinni mieć unikalne odbłyski słońca, dokładnie tak, jak miało to miejsce w piątce. Wielu graczy było w szoku, bo… nigdy wcześniej o tym nie wiedziało. Komentarze w stylu “nie miałem pojęcia, że coś takiego istnieje” lub “jak to możliwe, że nigdy tego nie zauważyłem?” zalały wątek.

Jak się okazało, to autentyczna funkcja stworzona przez Rockstar Games, obecna w grze już od czasów PlayStation 3 i Xbox 360. W trybie Director Mode można zauważyć, że każda z głównych postaci, czyli Trevor, Michael, Franklin, a nawet Tracy, posiadają własny, unikalny odblask słońca. Ciekawostką jest fakt, że Tracy nie jest grywalną postacią, co tylko potęguje zdziwienie graczy.

12-letni szczegół, który przeszedł bez echa, Gracze GTA 5 po 12 latach odkryli detal, którego nikt wcześniej nie zauważył. Co jeszcze skrywa ta kultowa produkcja?

GramTV przedstawia:

GTA 5 od lat uchodzi za tytuł dopracowany w najmniejszych szczegółach, a takie odkrycia tylko potwierdzają, jak ogromną wagę Rockstar przykłada do realizmu i immersji. Jeszcze bardziej imponujące jest to, że gra, wydana pierwotnie w 2013 roku na PS3 i Xbox 360, wciąż skrywa niespodzianki odkrywane po tylu latach.

Oczekiwanie na Grand Theft Auto 6 trwa już bardzo długo. Pierwszy zwiastun pojawił się dopiero pod koniec 2023 roku, dziesięć lat po premierze GTA 5. Prace nad nową częścią nie obyły się bez problemów, we wrześniu 2022 roku doszło do ogromnego wycieku danych, który ujawnił wczesne materiały z rozgrywki. Na szczęście drugi oficjalny zwiastun pokazał, jak daleko zaszła gra od tamtych przecieków i wszystko wskazuje na to, że GTA 6 będzie najbardziej imponującym projektem Rockstar w historii.

Data premiery GTA 6 została wyznaczona na 26 maja 2026 roku.

Źródło:https://gamerant.com/grand-theft-auto-5-players-notice-character-sun-detail

Tagi:

News
gra akcji
szczegóły
GTA V
Rockstar Games
Grand Theft Auto V
GTA 5
Grand Theft Auto 5
GTA
Grand Theft Auto
reddit
GTA 6
Grand Theft Auto 6
gracze
gra fabularna
detale
odkrycie
Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

Komentarze
1
FromSky
Gramowicz
Dzisiaj 21:42

Typ flary jest powiązany z pogodą albo miejscem na mapie, na pewno nie postacią bo jaki miało by to sens, detal pewnie dodał od siebie znudzony developer-perfekcjonista, tam mieli zawsze dużo ludzi od wszystkiego. Ale najśmieszniejsze są te ochy i achy fanów, jakby bycie fanem GTA było dziwnym stanem umysłu




TiktokFacebookYoutubeSpotifySteamRSS
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112

O nas

Zespół GramRegulaminPolityka prywatności

Kontakt

PomocReklamaKontakt z redakcją

Na skróty

HOT NewsGramTVPromocje
Zakupythe:protocol
Copyright © 2005 - 2025 ACTION S.A.
Zamienie, ul. Dawidowska 10, 05-500 Piaseczno
tel. (+48 22) 332 16 00
Portal: v.6.1.112