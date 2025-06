Gracze Diablo 4 tracą pieniądze przez fatalny interfejs. Problemem jest system relikwiarzy

To nie jedyny problem. W grze dostępne są trzy relikwiarze i można kupić je osobno po 500 platyny każdy, lub w pakiecie Premium Battle Pass Bundle za 1000 platyny, co jest opcją korzystniejszą. Ale uwaga: jeśli kupicie choć jeden relikwiarz osobno, tracicie możliwość kupna pakietu . Mechanika jest akurat jasno opisana na stronie aktualizacji. Oznacza to, że jeśli gracz nie wie o tym wcześniej i zdecyduje się na zakup jednego relikwiarza „na próbę”, później nie może już skorzystać z bardziej opłacalnej opcji.

Wszystko to sprawia wrażenie, jakby interfejs był zaprojektowany tak, by zachęcać do pomyłek. Przycisk zakupu za platynę znajduje się w centralnym miejscu, nie różni się od przycisku odbioru nagrody, brak też ekranu potwierdzającego transakcję. To może prowadzić do sytuacji, w której gracz przypadkowo wyda równowartość 3/4 ceny całego zestawu relikwiarzy, tylko dlatego, że kliknął nie ten przycisk, co trzeba.

Oczywiście, część winy ponoszą sami gracze, bowiem przeskakiwanie przez ekrany z mikropłatnościami bez czytania to ryzykowne zachowanie. Ale czy to znaczy, że projektanci interfejsu nie mają żadnej odpowiedzialności? To kolejny przykład na to, jak łatwo w nowoczesnych grach z mikropłatnościami można wpaść w pułapkę złych decyzji projektowych. Blizzard powinien jak najszybciej wprowadzić poprawki – minimum to ekran potwierdzający zakup oraz czytelniejszy podział przycisków.