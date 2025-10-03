Gracze czekali na to latami. Nowa funkcja w Epic Games Store

Epic Games Store ogłosiło wprowadzenie długo oczekiwanej przez społeczność graczy opcji wstępnego pobierania. Ta zmiana umożliwia użytkownikom rozpoczęcie ściągania wybranych tytułów na swoje urządzenia jeszcze przed ich oficjalnym debiutem. Epic do tej pory nie posiadał tej funkcji.
Epic Games Store wprowadza preload gier – gracze wreszcie doczekali się tej funkcji
Wprowadzenie nowej opcji następuje po siedmiu latach od momentu uruchomienia Epic Games Store. O możliwości preloadu gier poinformowano w krótkim komunikacie skierowanym do społeczności. Platforma ogłosiła, że deweloperzy mają teraz możliwość włączenia tej funkcji dla tytułów dostępnych w okresie przedsprzedaży, ale tylko w wersji na system Windows.
Nowa funkcja pozwala graczom pobrać tytuły zakupione przedpremierowo nawet na pięć dni (120 godzin) przed premierą w formie zaszyfrowanej wersji. Dzięki temu w dniu premiery można od razu rozpocząć rozgrywkę, co jest szczególnie istotne w przypadku gier wymagających dużych pobrań. – czytamy w komunikacie.
Warto zaznaczyć, że aby pobrać grę z wyprzedzeniem, użytkownicy muszą wcześniej dokonać zamówienia przedpremierowego danego tytułu. Ponadto, aby nowa funkcja działała poprawnie, konieczne jest zaktualizowanie launchera do najnowszej dostępnej wersji.
W kontekście branżowym konkurent Epic Games Store, platforma Steam, oferował tę możliwość niemal od początku swojego istnienia, co uczyniło ją nieodzownym elementem w dniu cyfrowych premier. Po wprowadzeniu funkcji wstępnego pobierania uwaga skupia się na kolejnych potencjalnych udoskonaleniach platformy, w szczególności na tym, czy firma zdecyduje się na wprowadzenie nowego systemu recenzji.
