Gracze czekali na to latami. Nowa funkcja w Epic Games Store

Epic Games Store ogłosiło wprowadzenie długo oczekiwanej przez społeczność graczy opcji wstępnego pobierania. Ta zmiana umożliwia użytkownikom rozpoczęcie ściągania wybranych tytułów na swoje urządzenia jeszcze przed ich oficjalnym debiutem. Epic do tej pory nie posiadał tej funkcji.

Epic Games Store wprowadza preload gier – gracze wreszcie doczekali się tej funkcji

Wprowadzenie nowej opcji następuje po siedmiu latach od momentu uruchomienia Epic Games Store. O możliwości preloadu gier poinformowano w krótkim komunikacie skierowanym do społeczności. Platforma ogłosiła, że deweloperzy mają teraz możliwość włączenia tej funkcji dla tytułów dostępnych w okresie przedsprzedaży, ale tylko w wersji na system Windows.