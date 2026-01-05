Gracze bardzo martwią się o GTA 6. Insider uspokaja

Grand Theft Auto 6 ma zadebiutować w 2026 roku, a insider zdradza szczegóły ceny.

Premiera Grand Theft Auto 6 wciąż owiana jest tajemnicą, ale zdaniem znanego insidera wszystko wskazuje na to, że Rockstar Games dotrzyma obecnych planów. Co więcej, fani mogą odetchnąć z ulgą – standardowa edycja gry nie ma kosztować 100 dolarów. GTA 6 – premiera w 2026 roku coraz pewniejsza Po ostatnich opóźnieniach i długim okresie ciszy informacyjnej wokół GTA 6 gracze ponownie zaczęli szukać jakichkolwiek sygnałów ze strony Rockstara. Brak nowych materiałów sprawił, że coraz większą uwagę przyciągają wypowiedzi branżowych insiderów, w tym Toma Hendersona z Insider Gaming.

Henderson zabrał głos w najnowszym odcinku Insider Gaming Podcast, gdzie poruszono temat planów największych wydawców na 2026 rok. Według dziennikarza Rockstar Games jest zdeterminowane, by Grand Theft Auto VI ukazało się zgodnie z harmonogramem, czyli jeszcze w 2026 roku – obecnie mówi się o 19 listopada. Insider zwraca uwagę, że studio nie może pozwolić sobie na kolejne opóźnienie. Po niedawnych kontrowersjach związanych ze zwolnieniami i zarzutami o działania antyprawnicze Rockstar potrzebuje pozytywnego impulsu, a premiera GTA 6 miałaby pełnić właśnie taką rolę.

Równie interesujące są przewidywania dotyczące ceny. Henderson twierdzi, że podstawowa wersja GTA 6 ma kosztować około 80 dolarów, choć Take-Two Interactive najpewniej przygotuje droższe edycje specjalne. Ma to pozwolić wydawcy „zbadać rynek” bez ryzyka zniechęcenia masowego odbiorcy. Jeszcze śmielej brzmią prognozy sprzedaży. Według Hendersona GTA 6 może rozjść się w liczbie 30–40 milionów egzemplarzy niemal natychmiast po premierze, nawet jeśli tryb sieciowy nie będzie dostępny od pierwszego dnia. To scenariusz, który mógłby realnie wstrząsnąć całą branżą gier. Na oficjalne potwierdzenie tych informacji trzeba jednak poczekać – być może do kolejnego raportu finansowego Take-Two Interactive zaplanowanego na 5 lutego.