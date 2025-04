Gracze Assassin's Creed mają dość nieliniowych opowieści. "To zawsze ten sam schemat"

Chyba formuła serii Assassin’s Creed się wyczerpuje i gracze dają do zrozumienia, że zaczyna to być męczące.

Seria Assassin’s Creed od lat kojarzy się z otwartym światem, pełnym znaczników do odhaczenia, obozów bandytów do oczyszczenia i celów do wyeliminowania. Dla wielu graczy to przyjemna, niemal relaksująca formuła, dająca dużo swobody i możliwości eksploracji, jednak coraz więcej fanów zaczyna odczuwać zmęczenie taką formułą, zwłaszcza w kontekście fabularnym.

Gracze mają dość obecnej formuły Assassin’s Creed

Wydane ostatnio Assassin’s Creed Shadows tylko pogłębiło powyższe odczucia graczy. Na Reddicie, w wątku cieszącym się sporym poparciem, jeden z użytkowników przyznał, że jego entuzjazm wobec nowej gry osłabł, gdy zorientował się, że fabuła zatrzymuje się tuż po wprowadzeniu. Brak wyraźnego kierunku sprawia, że postacie – według niego – „nie mogą się rozwijać ani niczego znaczącego nauczyć”, a współczesnym odsłonom brakuje pamiętnych, ikonicznych momentów znanych z wcześniejszych części.