Gracz został zbanowany na Xboksie i stracił gry za 150 tysięcy złotych. Ale nic złego nie zrobił

Chociaż DiscountNegative1243 w niczym nie zawinił, to otrzymał wiadomość, że jego konta zostało zbanowane z powodu naruszeń zasad społeczności. Dodał, że Xboxa posiada od 2007 roku i nigdy nie miał żadnych ostrzeżeń, czy też czasowych banów.

Oto, co się stało: Grałem w Black Ops 1 zeszłej nocy i jakiś losowy gość w lobby użył mod menu, które odblokowało osiągnięcia dla wszystkich obecnych. Nie zrobiłem absolutnie nic, a mimo to dzień później dostałem wiadomość, że zostałem zbanowany za naruszenie zasad społeczności. Gram na Xboxie od lat, moje konto było idealne – zero wykroczeń, zero ostrzeżeń, nic. Nigdy w życiu nie oszukiwałem. A mimo to Microsoft ukarał mnie za coś, czego nawet nie zrobiłem.