Gracz w Skyrimie poślubił smoka. I prawie zepsuł sobie grę

Ponad dwanaście lat po premierze The Elder Scrolls V: Skyrim społeczność graczy wciąż udowadnia, że granice kreatywności w tym tytule praktycznie nie istnieją. Najnowszym przykładem jest ślub jednego z graczy ze smokiem. Dzięki pomysłowym modyfikacjom określenie „Smocze Dziecię” nabrało zupełnie nowego znaczenia.

Skyrim – nietypowa żona jednego z fanów prawie zepsuła grę

Całą historią podzielił się użytkownik Reddita o nicku Thin-Coyote-551, publikując nagranie przedstawiające jego niezwykłą „żonę”. Jak sam przyznał, proces ten niemal doprowadził do całkowitego zawieszenia gry.