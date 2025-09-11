Gracz Path of Exile 2 poprosił o zmianę, a twórcy dodali ją w 3 godziny

Grinding Gear Games po raz kolejny udowodniło, że uważnie słucha swojej społeczności. Jeden z graczy zwrócił uwagę na brak możliwości wyszukiwania przedmiotów według sumy wszystkich odporności na żywioły. Taki filtr od dawna działa w pierwszym Path of Exile, więc jego brak w kontynuacji był odczuwalny. Pomysł spotkał się z dużym poparciem na Reddicie, a deweloperzy zareagowali w ekspresowym tempie.

Path of Exile 2 – szybka reakcja twórców

Menadżer ds. społeczności GGG, Belakay, potwierdził w komentarzu, że studio pracuje nad dodaniem tzw. pseudomodyfikatorów. Zaledwie trzy godziny później funkcja została wdrożona do gry. Od teraz gracze mogą filtrować przedmioty według zsumowanych statystyk, co ułatwia wyszukiwanie i handel, choć ogłoszono, że zmiana nie działa wstecz – przedmioty wystawione przed aktualizacją nie będą uwzględniane w wyszukiwarce.