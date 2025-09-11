Zaloguj się lub Zarejestruj

Gracz Path of Exile 2 poprosił o zmianę, a twórcy dodali ją w 3 godziny

Mikołaj Berlik
2025/09/11 16:30
0
0

Grinding Gear Games błyskawicznie wprowadziło nową funkcję.

Grinding Gear Games po raz kolejny udowodniło, że uważnie słucha swojej społeczności. Jeden z graczy zwrócił uwagę na brak możliwości wyszukiwania przedmiotów według sumy wszystkich odporności na żywioły. Taki filtr od dawna działa w pierwszym Path of Exile, więc jego brak w kontynuacji był odczuwalny. Pomysł spotkał się z dużym poparciem na Reddicie, a deweloperzy zareagowali w ekspresowym tempie.

Path of Exile 2
Path of Exile 2

Path of Exile 2 – szybka reakcja twórców

Menadżer ds. społeczności GGG, Belakay, potwierdził w komentarzu, że studio pracuje nad dodaniem tzw. pseudomodyfikatorów. Zaledwie trzy godziny później funkcja została wdrożona do gry. Od teraz gracze mogą filtrować przedmioty według zsumowanych statystyk, co ułatwia wyszukiwanie i handel, choć ogłoszono, że zmiana nie działa wstecz – przedmioty wystawione przed aktualizacją nie będą uwzględniane w wyszukiwarce.

Deweloperzy zachęcili graczy do ponownego uruchomienia klienta, aby zobaczyć zmiany w grze. Społeczność chwali GGG za tak szybkie i skuteczne działanie, a część komentujących zwróciła uwagę, że to kolejny przykład, jak dobrze studio potrafi komunikować się z graczami. Niektórzy żartobliwie pisali, że inne firmy mogłyby uczyć się takiego podejścia.

Path of Exile 2 zadebiutuje w pełnej wersji w 2025 roku, a beta jest dostępna dla wybranych graczy. GGG zapowiada dalsze zmiany w systemie handlu i rozwój narzędzi, które mają sprawić, że wymiana przedmiotów będzie jeszcze bardziej przejrzysta i wygodna.

Źródło:https://www.reddit.com/r/PathOfExile2/comments/1nckm28/please_make_pseudo_total_resistance_for_poe2trade/

Tagi:

News
PC
hack'n'slash
hack and slash
Path of Exile
PlayStation 5
Path of Exile 2
Xbox Series X
Xbox Series S
