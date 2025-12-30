Gracz Path of Exile 2 pokonał jednego z najtrudniejszych bossów bez żadnego ekwipunku

Bez broni, bez pancerza i bez miksturek leczących. Jeden z graczy Path of Exile 2 dokonał wyczynu, który dla wielu wydaje się niemożliwy.

Podczas gdy najbardziej zaangażowana część społeczności Path of Exile 2 dyskutuje w sieci o zniszczonej ekonomii gry po niedawnym exploicie, jeden z graczy postanowił skupić się na czymś zupełnie innym. Użytkownik YouTube o pseudonimie isfooPoE udowodnił, że możliwe jest pokonanie jednych z najtrudniejszych bossów w grze bez założenia choćby jednego elementu ekwipunku.

Gracz Path of Exile 2 dokonał niemożliwego

Jak pokazuje nagranie, isfooPoE zdołał pokonać Arbitera Popiołu, nie używając żadnej broni, zbroi ani przedmiotów wspomagających. W Path of Exile 2, podobnie jak w innych grach z gatunku action RPG, loot odgrywa kluczową rolę, jednak w tym przypadku okazał się całkowicie zbędny. Sekretem buildu jest postać mnicha oparta wyłącznie na umiejętnościach walki bez broni, które zaskakująco zadają ogromne obrażenia nawet bez wsparcia przedmiotów. Kluczową rolę odgrywa umiejętność wyzwalająca uderzenia piorunów podczas dashowania, które następnie detonują lodowe ściany stawiane wokół bossa. To prosta kombinacja, ale wystarczająco skuteczna, aby eliminować potężnych przeciwników.