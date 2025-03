Gracz odtworzył w Minecrafcie Coruscant z Gwiezdnych Wojen. Imponująca szczegółowość lokacji

Gracze Minecrafta to często bardzo kreatywni ludzie, potrafiący tworzyć imponujące konstrukcje, jako choćby fan, który jakiś czas temu odtworzył cały świat The Legends od Zelda: Breath of the Wild. Teraz pojawiła się kolejna osoba, która wzięła na warsztat spory fragment Coruscant z Gwiezdnych Wojen, uwzględniając ikoniczne budynki.

Coruscant z Gwiezdnych Wojen odtworzone w Minecraft

Coruscant to jedna z najbardziej charakterystycznych lokacji w Gwiezdnych wojnach. Po raz pierwszy pojawiła się w specjalnej edycji Powrotu Jedi z 1997 roku, a następnie stała się kluczowym miejscem w filmowych prequelach oraz innych materiałach z tego kultowego uniwersum. Jako planeta-miasto wyróżnia się rozległymi superstrukturami i ruchem powietrznym. To tu znajdowały się Świątynia Jedi oraz Galaktyczny Senat, czyli miejsca, w których rozgrywały się kluczowe sceny sagi.