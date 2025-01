Cały świat Zelda: Breath of the Wild w Minecraft. Zobaczyliśmy efekt trzech lat pracy

Grazzy jest znany w sieci z publikowania materiałów, na których za pomocą różnego rodzaju komend odtwarza lokacje z innych gier w Minecraft. Najnowszym zaprezentowanym dziełem jest cały świat znany z Zelda: Breath of the Wild - ukończenie projektu zajęło twórcy trzy lata. Efekt końcowy zobaczyliśmy na nagraniu, lecz możemy również sami zwiedzić mapę pobierając ją z udostępnionego linku postępując zgodnie z instrukcjami. Warto dodać, że taka opcja działa wyłącznie na kilku najnowszych wersjach produkcji w wersji Java.

Stworzenie świata Zelda: Breath of the Wild w Minecraft nie jest oczywiście jedynym projektem, jakim Grazzy podzielił się przez cały czas działalności w internecie. W przeszłości zobaczyliśmy takie projekty, jak cztery tory wyścigowe z Mario Kart 8 Deluxe, Skyloft z The Legend of Zelda: Skyward Sword oraz wydarzenia z finałowego odcinka Attack on Titan.