Gracz Oblivion Remastered przeskoczył całą mapę za jednym razem. Wyłącznie rozwijając swoją postać

W udostępnionym nagraniu gracz startuje z niewielkiego wzgórza oddalonego o kilka pagórków od Cesarskiego Miasta, by po chwili wykonać gigantyczny skok i wylądować bezpośrednio na White-Gold Tower. Potem jeden kolejny skok wystarcza, by wylądować na samym jej szczycie.

Coraz więcej graczy dzieli się swoimi historiami z The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. Produkcja, podobnie jak oryginalna wersja z 2006 roku, zachowała niektóre błędy i exploity, dzięki którym fani mogą przeżyć swoje własne unikatowe przygody w grze. Niedawno jedna z osób pochwaliła się, że jej postać spędziła aż 19 lat w więzieniu, a teraz kolejny gracz zaprezentował swój niesamowity wyczyn, który łamie wszelkie prawa fizyki. Jeden z użytkowników Reddita, o nicku Slow-Environment-637, udowodnił, że w grze nadal można osiągać absolutnie absurdalne statystyki, a tym samym praktycznie latać po Cyrodiil, dostając się z jednego końca mapy na drugi w zaledwie kilka sekund.

Jak sam tłumaczy, osiągnął to za sprawą posiadania 15 000 punktów w akrobatyce i atletyce. Stworzenie takiej postaci jest jednak dosyć złożonym i czasochłonnym procesem. Całość opiera się na wykorzystaniu zaklęć z 100% odbiciem efektów. Gracz przywołuje stworzenie, na które rzuca odpowiednie czary – m.in. osłabienie magii na dotyk (które odbija się z powrotem), a także czar wzmacniający atrybuty, który zawiera drobny negatywny efekt (np. 1% słabości na magię), by również mógł się odbić na postaci. W efekcie powstaje nieskończona pętla wzmacniania dowolnej cechy do absurdalnych wartości.