Gracz Diablo 4 pokonał najtrudniejsze lochy w 3 minuty. Blizzard szybko zareagował

Radosław Krajewski
2025/09/30 12:00
Studio zablokowało błąd, przez który jedna z klas postaci otrzymała niespodziewaną przewagę w „niemożliwym” do przejścia lochu.

Wśród graczy Diablo 4 znów głośno zrobiło się o niezwykłym sposobie na przejście najtrudniejszego poziomu lochów w grze. Tym razem w centrum uwagi znalazł się fan, grający klasą druida, który odkrył kombinację przedmiotów pozwalającą na nieskończone kumulowanie obrażeń od trucizny. W rezultacie udało mu się pokonać najtrudniejszy loch w grze, zaprojektowany jako praktycznie nie do przejścia.

Diablo 4
Diablo 4 – gracz odkrył błąd gry, który pozwalał przejść najtrudniejszy loch w zaledwie 3 minuty

Autorem tego wyczynu jest youtuber BigPapaPlump. Dzięki wykorzystaniu luki w mechanice rozgrywki przeszedł on loch uznawany za absolutny szczyt wyzwań w Diablo 4. W czasie gdy inne klasy z trudem walczyły na poziomach znacznie poniżej tego progu, druid w oparciu o swój niesamowicie potężny build po prostu „przeszedł” przez wyzwanie w tempie, które trudno porównać z jakąkolwiek inną strategią. Cały wyczyn zajął mu zaledwie trzy minuty.

Blizzard jednak szybko zareagował i kluczowy element umożliwiający budowę zestawu opierającego się na błędzie został tymczasowo wyłączony. Studio poinformowało, że rozwiązanie problemu wymaga dokładniejszych prac i do tego czasu gracze nie będą mieli możliwości ponownego wykorzystania podobnej kombinacji.

Cała konstrukcja opierała się na mechanice nakładania na przeciwników trucizny i wykorzystywaniu specjalnej mocy legendarnej, która w nienaturalny sposób potęgowała efekt. W praktyce prowadziło to do sytuacji, w której obrażenia rosły tak szybko, że system gry nie był w stanie ich poprawnie przeliczyć. Efekt końcowy? Potwory znikały w zaledwie kilka sekund.

BigPapaPlump opublikował nagranie, które zostało już skasowane, w którym przez blisko 23 minuty wyjaśnia szczegóły swojego buildu oraz działanie całego mechanizmu. Jeszcze przed interwencją Blizzarda jasno przewidział los swojego odkrycia.

Czy to zostanie naprawione? Tak, na pewno – stwierdził w materiale.

GramTV przedstawia:

Podkreślił też, że po zablokowaniu exploita zamierza przerobić postać na bardziej zrównoważoną wersję, która nie będzie łamała zasad rozgrywki.

Choć za pokonanie najtrudniejszego lochu nie przewidziano lepszych nagród niż w niższych poziomach trudności, zdobyte przez BigPapaPlump osiągnięcie zapewniło mu rozgłos wśród społeczności i miejsce w nieoficjalnych rankingach. Dla wielu graczy był to zabawny paradoks, bo to właśnie druid, przez wiele sezonów uważany za jedną z najsłabszych klas, stał się na chwilę absolutnym królem.

Źródło:https://www.pcgamer.com/games/rpg/diablo-4-player-harnessed-the-power-of-an-infinite-damage-exploit-to-breeze-through-an-impossible-dungeon-48-hours-before-blizzard-took-it-away/

Tagi:

News
Blizzard
RPG
Blizzard Entertainment
hack'n'slash
Diablo
hack and slash
Diablo IV
błąd
Diablo 4
Radosław Krajewski

Ogarniacz wszystkiego co związane z pracą newsroomu.


Większość wolnego czasu spędzam na oglądaniu filmowych nowości i nadrabianiu zaległych seriali.

