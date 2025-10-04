Gracz Destiny 2 otrzymał zwrot pieniędzy od Steama. Rzecz w tym, że miał ponad 2000 godzin na liczniku

Komuś udało się dokonać zwrotu gry na Steam pomimo, że miał on ponad dwa tysiące godzin na liczniku.

Destiny 2 w lipcu otrzymało nowe rozszerzenie The Edge of Fate, które początkowo przyciągnęło sporą liczbę graczy. Niestety, od tamtej pory liczba aktywnych użytkowników drastycznie spadła, nawet o 80 procent. Fani skarżą się na błędy, zbyt wysoki poziom trudności i inne problemy techniczne.

Niecodzienna sytuacja spotkała jednego z graczy Destiny 2, który spędził w tytule ponad 2000 godzin. Pomimo tak ogromnego czasu gry udało mu się uzyskać pełny zwrot kosztów od Steam, zarówno za podstawową wersję, jak i za wszystkie dodatki oraz ulepszenia.

Sytuację dodatkowo pogorszył fakt, że pod koniec września gracze z Rosji, Kazachstanu i Białorusi stracili możliwość uruchomienia gry. Bungie wyjaśniło jedynie, że usługi Destiny nie są dostępne tam, gdzie dostęp jest ograniczony przez prawo, ale to tłumaczenie nie zaspokoiło społeczności.

Jeden z graczy, posługujący się nickiem trashcanslover, postanowił w tej sytuacji złożyć do Steama wniosek o zwrot, mając już przegrane ponad dwa tysiące godzin. Ku zaskoczeniu wielu, jego prośba została zaakceptowana, pomimo że standardowe zasady Steama przewidują zwrot wyłącznie w ciągu 14 dni od zakupu i przy maksymalnie dwóch godzinach rozgrywki.

Warto jednak mieć na uwadze, że wyjątki od tej reguły zdarzały się już wcześniej, na przykład przy premierze PC-towej wersji The Last of Us Part I, gdzie gracze otrzymywali zwroty z powodu ekstremalnie długich czasów ładowania. Wygląda na to, że i tym razem Steam uznał, iż doszło do szczególnych okoliczności i zwrot jest uzasadniony. Choć ten konkretny gracz faktycznie otrzymał zwrot pieniędzy, to jednak inni, nawet ci z o wiele mniejszą liczbą godzin w grze, spotkali się już z odmową. Nie wiadomo, jakie dokładnie kryteria stosuje Steam przy rozpatrywaniu takich wniosków.

Dla wielu utrata dostępu do gry, w którą zainwestowali setki czy tysiące godzin, jest bolesnym doświadczeniem. Fani mają jednak nadzieję, że blokada Destiny 2 w niektórych regionach okaże się tylko czasowa, a gra ponownie będzie dostępna w przyszłości.