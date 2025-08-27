Zaloguj się lub Zarejestruj

Gra za 800 milionów dolarów za darmo przez tydzień. Star Citizen dostępne dla wszystkich

Mikołaj Berlik
2025/08/27 20:00
Kosmiczny symulator Cloud Imperium Games dostępny w ramach Free Fly

Cloud Imperium Games ponownie uruchomiło wydarzenie Free Fly, w ramach którego gracze mogą bezpłatnie sprawdzić Star Citizen – jedną z najbardziej ambitnych i zarazem kontrowersyjnych produkcji ostatnich lat. Od 26 sierpnia do 2 września 2025 roku symulator kosmiczny dostępny jest całkowicie za darmo na PC.

Star Citizen
Star Citizen

Star Citizen – darmowy tydzień z grą za $800 mln

Star Citizen od lat rozwijany jest dzięki finansowaniu społecznościowemu, które przekroczyło już 800 milionów dolarów. Mimo to pełna premiera wciąż pozostaje niewiadomą. Free Fly to okazja, by sprawdzić, jak aktualnie prezentuje się gra, która od ponad dekady przyciąga zarówno entuzjastów kosmosu, jak i krytyków wątpiących w jej finalizację.

W ramach darmowego tygodnia gracze otrzymują dostęp do kilku modeli statków kosmicznych, którymi mogą swobodnie eksplorować przestrzeń, brać udział w misjach i testować mechaniki związane z handlem, walką czy przemierzaniem otwartego uniwersum. Oferta obejmuje wyłącznie wersję na PC i zakończy się 2 września.

Star Citizen można dodać do listy życzeń m.in. na stronie GG.Deals, gdzie dostępne są szczegóły wydarzenia. Dla wielu graczy to najlepsza okazja, aby bez ryzyka finansowego sprawdzić projekt, który od lat znajduje się w centrum dyskusji branżowych.

Źródło:https://robertsspaceindustries.com/en/star-citizen

Mikołaj Berlik
Komentarze
1
Silverburg
Gramowicz
Dzisiaj 20:06

Scam Citizen? Dziękuję, postoję.




