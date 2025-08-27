Gra za 800 milionów dolarów za darmo przez tydzień. Star Citizen dostępne dla wszystkich

Cloud Imperium Games ponownie uruchomiło wydarzenie Free Fly, w ramach którego gracze mogą bezpłatnie sprawdzić Star Citizen – jedną z najbardziej ambitnych i zarazem kontrowersyjnych produkcji ostatnich lat. Od 26 sierpnia do 2 września 2025 roku symulator kosmiczny dostępny jest całkowicie za darmo na PC.

Star Citizen – darmowy tydzień z grą za $800 mln

Star Citizen od lat rozwijany jest dzięki finansowaniu społecznościowemu, które przekroczyło już 800 milionów dolarów. Mimo to pełna premiera wciąż pozostaje niewiadomą. Free Fly to okazja, by sprawdzić, jak aktualnie prezentuje się gra, która od ponad dekady przyciąga zarówno entuzjastów kosmosu, jak i krytyków wątpiących w jej finalizację.