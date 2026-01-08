Gra z serii The Elder Scrolls wprowadza płatny battle pass po 12 latach. Gracze są podzieleni

ZeniMax zmienia model rozwoju i usuwa znane systemy nagród.

Po ponad dekadzie od premiery Elder Scrolls Online ZeniMax Online Studios oficjalnie zapowiedziało wprowadzenie płatnego systemu battle passa, który ma odświeżyć strukturę zawartości i przełamać – jak przyznają sami twórcy – przewidywalność gry. The Elder Scrolls Online – czym s ą Tamriel Tomes? Nowy system nosi nazwę Tamriel Tomes i zadebiutuje 2 kwietnia 2026 roku wraz z pierwszą przepustką zatytułowaną Tome of Dawn and Dusk. Battle pass będzie dostępny w dwóch wersjach: darmowej oraz premium, zgodnie z dobrze znanym modelem z innych gier-usług.

Darmowa ścieżka zapewni m.in. walutę w grze oraz podstawowe nagrody, natomiast płatna wersja odblokuje dodatkowe elementy kosmetyczne i kolekcjonerskie. ZeniMax podkreśla, że premium nie zapewni przewagi w rozgrywce – nagrody mają ograniczać się wyłącznie do estetyki i zawartości pobocznej. Postępy w Tamriel Tomes będą zdobywane poprzez wykonywanie wyzwań, wydarzeń sezonowych i specjalnych aktywności. Wśród nagród znajdą się m.in. przedmioty użytkowe, waluty oraz elementy kolekcjonerskie, takie jak style broni, umiejętności czy dekoracje do domów. Nowością są również Gold Coast Bazaar Trade Bars – specjalna waluta powiązana wyłącznie z systemem battle passa. Będzie ją można wydawać w dedykowanym sklepie Gold Coast Bazaar, oferującym wyłącznie przedmioty z Tamriel Tomes.

Wraz z nadejściem tzw. Season Zero ZeniMax usuwa z gry system Endeavours oraz nagrody za codzienne logowanie. Większość ich zawartości zostanie przeniesiona właśnie do Tamriel Tomes, co już teraz budzi mieszane reakcje wśród społeczności. Dla części graczy oznacza to większą przejrzystość progresji, inni obawiają się ograniczenia dostępu do nagród, które dotychczas były dostępne bez dodatkowych systemów. Twórcy zadbali również o subskrybentów ESO Plus. Posiadacze abonamentu będą zdobywać punkty Tome Points szybciej, a dodatkowo otrzymają darmowe Premium Tome Tokens w zależności od długości opłacanego członkostwa. W praktyce oznacza to, że aktywni użytkownicy ESO Plus mogą zdobywać dostęp do płatnych Tamriel Tomes bez konieczności dodatkowych zakupów.