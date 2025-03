Gra tworzona przez weternatów Fallouta napotyka problemy. Wyrdsong jednak bez otwartego świata?

Wyrdsong, ambitny RPG od byłych twórców Fallouta i Obsidian, napotyka poważne problemy. Gra miała być otwartym światem fantasy z elementami nadprzyrodzonymi, z akcją osadzoną w Portugalii w okresie powstawania Templariuszy. Zapowiedziano ją już w 2022. Studio Something Wicked Games zmaga się jednak z brakiem finansowania i kolejnymi odejściami kluczowych deweloperów.

Co dalej z Wyrdsong? Gra napotyka problemy i zmienia charakter

„Tworzyliśmy dużą grę RPG z otwartym światem” – powiedział Jeff Gardiner, były lider Fallout 76 i szef studia. „Sposób, w jaki się nauczyłem, wymagał wielu ludzi, aby to zrobić, co oznaczało dużo pieniędzy, których nie było w branży”. Początkowa inwestycja od NetEase skończyła się rok temu, co doprowadziło do znacznego ograniczenia zespołu i zmian w koncepcji gry.