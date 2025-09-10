Gra nazywana "polskim Skyrimem" rośnie w siłę! Aktualizacja 1.1 wprowadza New Game+

Tainted Grail: The Fall of Avalon osiągnął imponujące wyniki sprzedażowe, a deweloperzy ze studia Qquestline wraz z wydawcą Awaken Realms postanowili rozwijać swój hit RPG dalej. Najnowsza aktualizacja 1.1 wnosi do gry szereg istotnych nowości, poprawek i usprawnień w rozgrywce.

Tainted Grail: The Fall of Avalon - nowy tryb, lepsza stabilność i udoskonalenia

Najważniejszą nowością jest tryb New Game+, który pozwala graczom rozpocząć przygodę od nowa z zachowaniem części ekwipunku i postępów. Aktualizacja poprawia także trzeci Rozdział fabuły, wprowadza system transmog dla ekwipunku oraz udoskonala kamerę TPP. W wersjach konsolowych poprawiono stabilność kodu, zwłaszcza w późniejszych etapach gry.