Gra nazywana "polskim Skyrimem" rośnie w siłę! Aktualizacja 1.1 wprowadza New Game+

Mikołaj Berlik
2025/09/10 13:30
Studio Qquestline rozwija swoje RPG.

Tainted Grail: The Fall of Avalon osiągnął imponujące wyniki sprzedażowe, a deweloperzy ze studia Qquestline wraz z wydawcą Awaken Realms postanowili rozwijać swój hit RPG dalej. Najnowsza aktualizacja 1.1 wnosi do gry szereg istotnych nowości, poprawek i usprawnień w rozgrywce.

Tainted Grail: The Fall of Avalon
Tainted Grail: The Fall of Avalon

Tainted Grail: The Fall of Avalon - nowy tryb, lepsza stabilność i udoskonalenia

Najważniejszą nowością jest tryb New Game+, który pozwala graczom rozpocząć przygodę od nowa z zachowaniem części ekwipunku i postępów. Aktualizacja poprawia także trzeci Rozdział fabuły, wprowadza system transmog dla ekwipunku oraz udoskonala kamerę TPP. W wersjach konsolowych poprawiono stabilność kodu, zwłaszcza w późniejszych etapach gry.

Do gry dodano 3 nowe lochy, 6 świeżych zadań, nowe zestawy ekwipunku oraz dodatkowe efekty dźwiękowe dla wielu przeciwników. Deweloperzy zadbali też o szereg poprawek błędów, co powinno zwiększyć komfort rozgrywki i płynność doświadczenia RPG.

Qquestline konsekwentnie rozwija Tainted Grail, odpowiadając na sugestie graczy i wprowadzając kolejne udogodnienia oraz rozszerzenia. Aktualizacja 1.1 to dowód, że polskie RPG może nie tylko rywalizować z największymi światowymi tytułami, ale też stale ewoluować, oferując coraz więcej treści.

Tagi:

News
PC
Steam
aktualizacja
polskie gry
Tainted Grail
polskie studia
Tainted Grail: Fall of Avalon
Tainted Grail: The Fall of Avalon
aktualizacja gry
Mikołaj Berlik
