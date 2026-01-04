Gra, która „zjadła” Diablo i Castlevanię, niespodziewanie trafiła w pełnej wersji na Steam i zbiera świetne noty

Na Steamie zadebiutowała pełna wersja The Dark Heart of Balor – gry, która formalnie jest metroidvanią, ale stylistycznie i klimatycznie ma zaskakująco dużo wspólnego z Diablo. To mroczny, dwuwymiarowy hack’n’slash, który łączy eksplorację znaną z Castlevanii z estetyką, potworami i interfejsem przywodzącymi na myśl kultową serię Blizzarda.

Nowy hack’n’slash trafił na Steam w pełnej wersji

Gra ukazała się 2 stycznia 2026 roku, kończąc nietypową historię wczesnego dostępu. The Dark Heart of Balor trafiło do Early Access już w sierpniu 2022 roku, po czym… niemal całkowicie zniknęło z radarów. Przez ponad trzy lata otrzymało tylko jedną, niewielką aktualizację, co sprawiło, że wielu graczy uznało projekt za porzucony. Tym większym zaskoczeniem była nagła premiera wersji 1.0 – bez głośnej kampanii i bez długiego okresu „odbudowy” zainteresowania.