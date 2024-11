Gra, która "zjadła" Diablo i Baldur's Gate, w końcu dostępna na Steam

Pierwsze zapowiedzi tej gry wyszły na jaw już w 2018. W 2022 pojawił się pierwszy zwiastun. Długo oczekiwane Alaloth: Champions of The Four Kingdoms od twórców z Gamera Interactive właśnie trafiło na Steam w wersji 1.0. Gra opisywana jest jako połączenie głębi fabularnej Baldur’s Gate z intensywnością walk znaną z Dark Souls, czy Diablo.

Alaloth: Champions of The Four Kingdoms już dostępne na Steam

W grze trafiamy do świata fantasy wzorowanego na epoce średniowiecznej. Wybieramy postać z jednej z czterech dostępnych ras: elf, krasnolud, człowiek i ork – i próbujemy pokonać boga Alalotha. Gra posiada klasyczny, izometryczny widok. Walka odbywa się w czasie rzeczywistym.