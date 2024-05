ESPORT GRA 3 by DZIK nadchodzi! Nowa dyscyplina, te same emocje

Wybór siatkówki jako motywu przewodniego ESPORT GRA 3 by DZIK ma również inne cele. Chcemy kontynuować ideę zachęcania polskich graczy do aktywności fizycznej i promować zdrowy styl życia. Takie wartości jak rywalizacja, współpraca i samodoskonalenie się są wspólne zarówno dla esportu, jak i tradycyjnych dyscyplin sportowych. Chcemy pokazać to podczas nadchodzącego turnieju – mówi Damian „DD Esport” Dąbrowski, project manager Good Game.

ESPORT GRA 3 by DZIK ponownie skupi się na rywalizacji topowych polskich influencerów z branży gamingowej, streamerskiej i YouTube. W nadchodzących dniach organizatorzy zaprezentują drużyny biorące udział w tegorocznej edycji wydarzenia. Wszystkie informacje będą publikowane na bieżąco na social mediach GG League.

ESPORT GRA to nie tylko sportowa rywalizacja, to także okazja do integracji społeczności graczy! Przewidzieliśmy 990 darmowych biletów dla osób chcących śledzić rywalizację na miejscu. Event odbędzie się w La Playa Music Bar w Warszawie (Wybrzeże Helskie 1/5), a wejściówki będzie można zgarnąć za pomocą Decathlon GO – aplikacji służącej do zapisów w zawodach sportowych – informują organizatorzy.