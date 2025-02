Gra akcji w alternatywnej rzeczywistości na nowym zwiastunie. Twórcy dzielą się materiałem na silniku gry

Studio 1CGS postanowiło podzielić się nowymi materiałami przedstawiający ich nadchodzący projekt, The War of the Worlds: Siberia. Jest to przygodowa gra akcji oparta o powieść “Wojna światów” autorstwa H.G Wellsa. Tytuł nie otrzymał jeszcze daty premiery, lecz podczas ostatniego wydarzenia poznaliśmy kilka nowych informacji na temat projektu.

The War of the Worlds: Siberia - opis nowej produkcji

Na IGN Fan Fest 2025 mieliśmy okazję zobaczyć kilka prezentacji gier, a jedną z nich było właśnie The War of the Worlds: Siberia. Po raz pierwszy deweloperzy podzielili się materiałami stworzonymi na silniku gry. Zobaczyliśmy ponad 3-minutowy film z cutscenką fabularną przedstawiającą postacie, jakie poznamy później podczas rozgrywki. Przy okazji zaznaczono, że nie jest to reprezentacja finalnej jakości produkcji - do czasu premiery mamy doczekać się istotnych zmian.