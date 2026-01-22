Zaloguj się lub Zarejestruj

Ponad 20 tysięcy uczestników. iRacing Daytona 24h 2026 cieszy się ogromnym zainteresowaniem

Mateusz "Gucio1846" Kapusta
2026/01/22 20:30
Ponad 20 tysięcy uczestników zgłosiło się do specjalnego eventu iRacing Daytona 24h 2026. Simracing umiera? Raczej nie.

Największe masowe wydarzenie w simracingu ponownie potwierdziło swoją pozycję lidera. Specjalny wyścig iRacing Daytona 24h zainaugurował sezon Special Events na platformie iRacing, przyciągając 21 028 kierowców z całego świata.

Dane opublikowane przez iRacing tylko podkreślają sukces wydarzenia, ponieważ już drugi raz w historii liczba uczestników przekroczyła granicę 20 tysięcy, umacniając Daytona 24h na szczycie hierarchii wydarzeń simracingowych o masowym charakterze. Rywalizacja odbywała się w aż 104 splitach, w których łącznie przejechano ponad 3,5 miliona okrążeń, co przełożyło się na imponujący dystans 12 585 603 mil.

W sezonie 2025, iRacing informowało o rekordowej frekwencji na poziomie 23 397 kierowców, co stanowiło wzrost o 26 procent względem 2024 roku. W porównaniu do ubiegłego sezonu tegoroczny wynik oznacza spadek o 11,2 procent, jednak liczba uczestników wciąż znacząco przewyższa inne masowe wydarzenia simracingowe. Jednocześnie wzrosła liczba zespołów oraz splitów. W edycji 2026 wystartowało ponad sześć tysięcy unikalnych zespołów, podczas gdy rok wcześniej było ich dokładnie 4703, a to stanowi wyraźny wzrost rok do roku.

GramTV przedstawia:

Zwycięstwo w najwyższym splicie klasyfikacji generalnej odniosła ekipa Drago Racing, sięgając po swój pierwszy triumf w top splicie Daytona 24h. W klasach LMP2 oraz GTD najlepsze okazały się odpowiednio zespoły Grid and Go oraz Williams. Kolejnym wydarzeniem w kalendarzu Special Events będzie Dale Jr Charity Event, a następnie Daytona 500, które odbędzie się w dniach 11-18 lutego.

iRacing po raz kolejny podkreśliło swoją pozycję jako platforma do simracingu. Choć płatna, to w zamian oferuje najbardziej kompletną zawartość pod kątem różnego rodzaju serii wyścigowych, samochodów i torów, a do tego dysponuje jednym z najbardziej zaawansowanych i realistycznych modeli jazdy wśród platform simracingowych. Nic dziwnego, że iRacing nadal przyciąga tak liczne grono fanów wirtualnego ścigania.

Źródło:https://traxion.gg/over-20000-participate-in-2026-iracing-daytona-24h-special-event/

Mateusz "Gucio1846" Kapusta

Dziennikarz, lektor, zawodnik eSportowych mistrzostw świata eMotoGP :)

