Gothic z trybem kooperacji. Mod pozwala na wspólne zwiedzania Khorinis

Następnie gracze mogą wspólnie grać w pierwszą część Gothica, wykonując zadania, zwiedzając świat i polując na niebezpieczne bestie. Twórca przypomina o częstym zapisywaniu gry na różnych slotach, aby w razie wystąpienia jakichkolwiek problemów, nie stracić postępów wielogodzinnej rozgrywki.

Modyfikacja działa na G1/G2 oraz na wielu modach! Mamy graczy z produkcji takich jak Mroczne Tajemnice do G1 czy New Balance do G2. Dzięki możliwości zapauzowania COOP-a w dowolnym momencie możesz łatwo pominąć etap który byłby problematyczny do synchronizacji (np. cutscenka, która w każdym modzie jest inaczej oskryptowana).