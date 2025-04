Gothic Remake z mnóstwem nowości. Twórcy zapowiadają znaczne zmiany względem oryginału

Podczas wczorajszego wydarzenia Find Your Next Game CAGGTUS zaprezentowano drugi materiał z serii "Making of Gothic Remake". Twórcy gry opowiedzieli w nim o realizmie nadchodzącej produkcji, orkach, a także ekonomii. Film nie jest na ten moment dostępny na YouTube, lecz możemy go obejrzeć na Twitchu pod tym linkiem przewijając materiał do 22 minuty.

Gothic Remake - opis ulepszonych mechanik

Studio Alkimia Interactive potwierdziło, że Gothic Remake zaoferuje bardziej realistyczny świat i zachowania NPC-ów. Jednym z przykładów jest sposób, w jaki postacie niezależne będą poruszać się po Kolonii. W przeciwieństwie do oryginału, na przykład strażnik świątynny Gor na Drak i jego towarzysz z Bractwa będą faktycznie przemieszczać się po wyznaczonej trasie, niezależnie od tego, czy będą oni przez nas obserwowani. Przypomnijmy, że w oryginale ci bohaterowie zwyczajnie teleportują się do miejsca docelowego kiedy akurat nie patrzymy.