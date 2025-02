Gothic Remake otrzyma demo jeszcze w tym miesiącu. Zadebiutował pierwszy odcinek nowej serii od twórców gry

Reżyser artystyczny Daniel Candill przyznał, że od samego początku studio wyszło z założenia, że należy z szacunkiem podejść do wizji oryginalnej gry, która została dogłębnie przestudiowana, aby deweloperzy mogli ją zrozumieć i oprzeć na tym produkcję remake’u. Jednak dla każdego z twórców Gothic stał się czymś innym i reżyser gry, Reinhard Pollice, stwierdził, że w produkcji Piranha Bytes najważniejsza jest interakcja z otoczeniem i poczucie otwartego, prawdziwie żyjącego świata. Dodał, że była to pierwsza symulacja życia, w której gracz nie był w samym jej centrum, a przynajmniej na początku swojej przygody.

Gothic Remake – zapowiedź dema i pierwszy odcinek Making Of

Trwający aż 13 minut materiał prezentuje nie tylko ujęcia z Gothic Remake, ale pozwala również przeżyć nostalgiczną przygodę, za sprawą licznych fragmentów rozgrywki z oryginalnej gry. Twórcy wielokrotnie odnoszą się do dziedzictwa serii, mając nadzieję, że uda im się spełnić wysokie oczekiwania fanów. Cały pierwszy odcinek „Making Of” zobaczycie poniżej.

Ale na tym nie koniec atrakcji od Alkimia Interactive. Studio zapowiedziało, że przyszykowało dla graczy niespodziankę, która zostanie udostępniona już podczas Steam Next Fest. Coroczne wydarzenie znane jest z udostępniania przez twórców wersji demonstracyjnych swoich gier, a teraz deweloperzy ujawnili, że w tym roku nie zabraknie Gothic Remake. Wszystko więc wskazuje, że w dniach od 24 lutego do 3 marca bieżącego roku będziemy mogli zagrać w demo gry. Prawdopodobnie będzie to uaktualniona wersja dema Gothic Remake, w którą było można się zapoznać na targach gamescom 2024.

Niestety wciąż nieznana jest data premiery Gothic Remake. Przypomnijmy, że gra zadebiutuje na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 oraz Xbox Series X/S.