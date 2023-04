THQ Nordic zapowiada dużą konferencję. Czy zobaczymy gameplay z Gothic Remake?

Wydarzenie zostało zaplanowane na 11 sierpnia. Na powyższym zwiastunie znajdziemy kilka produkcji, które prawdopodobnie zostaną właśnie zaprezentowane podczas konferencji. Wśród nich znalazł się Gothic Remake – w materiale promującym konferencję zawarto co prawda fragment wspomnianego przez nas wcześniej zwiastuna, ale to z kolei pozwala twierdzić, że THQ Nordic ma dla nas w zanadrzu nowe informacje. A przynajmniej pozwala mieć taką nadzieję.

Jak pewnie przynajmniej część z Was pamięta, krótko po anulowaniu wersji demonstracyjnej Gothic Remake wydawca produkcji, THQ Nordic, postanowił bardzo ostrożnie podejść do dzielenia się nowymi informacjami na temat ambitnego projektu . Od tamtego czasu nie otrzymaliśmy niczego – poza zwiastunem prezentującym Starą Kolalnię i grafikami koncepcyjnymi. Teraz jednak przychodzimy z dobrymi wieściami dla niecierpliwych. THQ Nordic zapowiedziało dużą konferencję i istnieje spore prawdopodobieństwo, że otrzymamy dzięki temu pokaz Gothic Remake .

Oprócz Gothica na zwiastunie zobaczyliśmy takie produkcje, jak Alone in the Dark, Outcast 2: A New Beginning czy zapowiedziane jakiś czas temu Trine 5: A Clockwork Conspiracy.