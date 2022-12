Gothic 1 Remake na nowych materiałach. Twórcy życzą Wesołych Świąt

Alkimia Interactive wspólnie z THQ Nordic przygotowali dla fanów nadchodzącego Gothic Remake świąteczny prezent. Na oficjalnym kanale wydawnictwa na YouTubie pojawił się bowiem zupełnie nowy materiał ze wspomnianej gry, który prezentuje nowe ujęcie prosto z Valley of Mines .

Oprócz tego THQ Nordic Barcelona Studio potwierdziło świetną wiadomość: Kai Rosenkran będzie rozwijać ścieżkę dźwiękową do gry. W przeszłości kompozytor pracował nad muzyką do Gothic (2001), Gothic II (2002), Gothic II: Noc Kruka (2003), Gothic 3 (2006) oraz Risen (2009). Po wydaniu ostatniej produkcji, Rosenkran opuścił Piranha Bytes i rozpoczął pracę we własnej firmie. Teraz jednak rzeczywiście będzie pracować nad Gothic Remake.