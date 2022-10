Gotham Knights otrzyma tryb kooperacyjny dla 4 graczy w ramach aktualizacji

Od premiery gry Gotham Knights dzieli nas już tylko kilka dni. Przedstawiciele studia WB Games Montreal zamierzają jednak rozwijać swoją produkcję po debiucie – deweloperzy poinformowali, że tytuł otrzyma dodatkowy tryb kooperacji dla 4 graczy całkowicie za darmo w ramach aktualizacji. Poznaliśmy datę premiery patcha oraz najważniejsze szczegóły na temat trybu, które znajdziecie oczywiście poniżej.

Gotham Knights z darmowym trybem kooperacji

Tryb otrzyma nazwę Heroic Assault i będzie odrębnym od kampanii fabularnej elementem. Jak już wspomnieliśmy, pozwoli on na zabawę maksymalnie czwórki graczy równocześnie. Nie wiemy jednak na ten moment, co dokładnie zaoferuje. Wiemy natomiast, że zostanie dodany do gry za darmo w ramach aktualizacji, której premiera jest zaplanowana na 29 listopada bieżącego roku.

Przypomnijmy jeszcze, że Gotham Knights ma zadebiutować na rynku 21 października bieżącego roku na komputerach osobistych oraz konsolach PlayStation 5 i Xbox Series X/S.